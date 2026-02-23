CHP tacizci Mete Akyolcular’ın parti üyeliği talebini kabul etti

Hızlı Özet Göster CHP Bursa Osmangazi eski İlçe Başkanı Mete Akyolcular, 17 yaşındaki parti üyesi genç kıza WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar göndermesi ve 28 yaşındaki Z.G. isimli kadına fiziksel tacizde bulunması nedeniyle istifa etmişti.

Akyolcular, CHP tarafından partiden ihraç edilmek yerine yeniden üye olma hakkını kaybetmemesi için istifaya zorlanmıştı.

Mete Akyolcular'ın CHP'ye yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi ve parti çalışmalarına yeniden başladı.

Akyolcular, CHP'li Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanında yer alarak belediyenin organizasyon işlerini yürütüyor.

Akyolcular'ın organizasyon şirketleriyle anlaşıp Osmangazi Belediyesi ile iş bağlantısı yaptığı öğrenildi.

CHP 17 yaşındaki genç bir kıza taciz mesajları eski Osmangazi ilçe Başkanı Mete Akyolcular'a yeniden kucak açtı.



İKİ TACİZDEN SABIKASI VAR



Mete Akyolcular'ın 28 yaşındaki partili Z.G.'yi de taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Akyolcular, CHP'li Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanından bir an olsun ayırmazken, Akyolcular'ın, Belediyenin organizasyon işlerini yürüttüğü öğrenildi. Bursa'da 2021 yılında CHP Osmangazi İlçe Başkanı olan Mete Akyolcular, parti üyesi 17 yaşındaki bir genç kıza WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Mete Akyolcular (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



TACİZ MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI Kendisine 'ağabey' diyen genç kıza art arda emojiler gönderen Akyolcular, genç kızın tüm uyarılarına rağmen "Bana abi deme, senden hoşlanıyorum" diyerek tacize devam etmişti. Akyolcular'ın daha önce de partide sekreterlik yapan 28 yaşındaki Z.G. isimli kadına hoşlandığını söyleyip, elle sarkıntılık ettiği ve fiziksel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı.