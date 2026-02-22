Sibirya soğukları ve kar kapıda: Meteoroloji Uzmanı Adil Tek İstanbul için salı gününü işaret etti

İç ve doğu bölgelerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktalarında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri de yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürürken bazı bölgelerde sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de benzer şekilde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

İç ve doğu bölgelerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir. Özellikle doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor.