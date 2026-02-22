Sibirya soğukları ve kar kapıda: Meteoroloji Uzmanı Adil Tek İstanbul için salı gününü işaret etti
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, şubat ayının son haftasında Sibirya soğuklarının etkili olacağını duyurdu. İstanbul’da sıcaklıkların 2-6 derece aralığında seyrettiğini belirten Tek, salı gününden itibaren özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışının etkisini artıracağını, bazı bölgelerde yolların kapanma riskinin bulunduğunu ifade etti.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktalarında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
- Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, kuzeydoğu kesimlerde ise aynı oranda azalması bekleniyor.
- İç ve doğu bölgelerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri de yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de benzer şekilde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT
İç ve doğu bölgelerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir. Özellikle doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktalarında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarındaki değişime bağlı olarak kar erimesi riskinin de arttığı belirtiliyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlara çıkacakların tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.
SICAKLIK KUZEYBATIDA ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, kuzeydoğu kesimlerde ise aynı oranda azalması bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nde ise ilerleyen saatlerde rüzgarın güney yönlerden etkili olması bekleniyor.
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK: İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELMEYECEK
İstanbul'da sıcaklıkların 2 ila 6 derece arasında olduğunu belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bugün sıcaklıklar çok fazla yükselmeyecek, en fazla 8 dereceleri göreceğiz. Yağış ise doğuya doğru kaydı"ifadelerini kullandı.
Şubat'ın son haftasının genel olarak serin geçeceğini vurgulayan Tek, "Özellikle Doğu'da yoğun kar yağışları var. Batı Karadeniz'de de kar yağışlarını aktaracağız. Kuzeyden gelen akışlar sıcaklıkları düşürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 25 derecelere çıkan sıcaklıkları biraz özlüyor olacağız." sözleriyle soğuk havanın süreceğini aktardı.
KAR YAĞIŞI DOĞU VE KUZEYDE ETKİLİ
Karadeniz kıyılarında yağmurun sürdüğünü, iç kesimlerde ise yağışın kara dönüştüğünü belirten Tek, Ağrı'da kar yağışının devam ettiğini, Kars ve Ardahan çevresinde sıcaklıkların -7 ila -8 derecelere kadar düştüğünü söyledi. Sivas ve Bingöl çevresinde puslu havanın hakim olduğunu aktardı.
Batı bölgelerde yağışın kesildiğini ifade eden Tek,"Karadeniz'de yağışlar akşam ve gece saatlerinde etkisini kaybetmeye başlayacak. Ancak yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyden yeni bir sistem geliyor."dedi.
SİBİRYA SOĞUKLARI YOLA ÇIKTI
Yeni sistemin kuzeyden geleceğini belirten Tek, "Rusya üzerinde bulunan Sibirya Yüksek Basıncı'nın taşıdığı soğuk hava kuzey bölgelerimizi etkileyecek. Salı akşam saatlerinden itibaren Trakya'da başlayacak yağışlar İstanbul'u etkisi altına alacak. Çarşamba günü Marmara geneli ve Batı Karadeniz'de yağış görülecek." ifadelerini kullandı.
Çarşamba ve Perşembe günlerinin kritik olduğuna dikkat çeken Tek, Toroslar'dan Artvin'e uzanan hattın doğusunda kar yağışının etkili olacağını belirterek, "Özellikle Doğu Anadolu'da çok miktarda kar var. Yolların kapanma riskleri yüksek. Bu yağışlar zeminde tutacak ve su depomuz olacak." sözleriyle uyardı.
İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR MU?
Sıcaklıkların 12-13 derecenin üzerine çıkmayacağını belirten Tek, "Geçtiğimiz günlerde 17 dereceleri görmüştük ancak Pazar günü bir anda 2-3 derecelere düştü. Bu soğuk hava etkisini sürdürecek. Martın 4'ünden sonra biraz daha ısınma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ege'nin güneyinde yağışın sınırlı kalacağını, ancak Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yağışlı olacağını belirten Tek, yağışların yer yer kar şeklinde görüleceğini söyledi.
KURAKLIK RİSKİ AZALDI
Kuraklık konusuna da değinen Tek, "Önümüzdeki 6 ila 9 ay için kuraklık riski ortadan kalkmış durumda. Ocak ayında bazı bölgelerde yağışlar ortalamanın yüzde 100 üzerine çıktı. İstanbul'da Ocak yağışları uzun yıllar ortalamasının yüzde 60 üzerinde gerçekleşti ve baraj dolulukları yüzde 40'lara yükseldi."ifadelerini kullandı.
Mart ayının görece daha kurak geçebileceğini belirten Tek, nisan ve mayıs aylarında yağışların yeniden artmasının beklendiğini söyledi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün sıcaklık 5 ila 8 derece arasında seyrediyor. Yarın sabah hafif yağış ihtimali bulunurken, akşam saatlerinde yağış bekleniyor.
Başkent Ankara'da sıcaklık 0 ila 8 derece arasında. Çarşamba günü yağmur, Perşembe günü ise kar bekleniyor.
İzmir'de iki gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak, Çarşamba günü ise yağmur görülecek
MART AYI ILIMAN GEÇEBİLİR
Genel tabloya bakıldığında Mart ayının mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçmesinin öngörüldüğünü belirten Tek, halk arasında sıkça kullanılan"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünün bu yıl için çok da geçerli olmayabileceğini söyledi.
Ramazan ayı boyunca da sert ve uzun süreli soğuklar yerine daha ılıman bir hava beklendiğini dile getiren Tek, açık havada yapılacak iftar organizasyonları için elverişli koşulların oluşabileceğini sözlerine ekledi.
YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR GERİLİYOR
Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Özellikle haftanın ilerleyen günlerinde termometrelerin yer yer mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. Doğu bölgelerde yağışların devam edeceği, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise yağışlı sistemin yurt genelinde yeniden güç kazanması bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ YURT GENELİNDE YAĞIŞ
Hafta ortasında yağışlı havanın etkisini artırması bekleniyor. Çarşamba günü Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur görülecek, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Bu sistemle birlikte sıcaklıklardaki düşüşün daha belirgin hissedileceği öngörülüyor.
HAFTA SONUNA DOĞRU DOĞUYA ÇEKİLECEK
Haftanın son günlerinde yağışların doğu kesimlere doğru çekilmesi bekleniyor. Batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü öne çıkacak. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, doğu bölgelerde gece saatlerinde don ve buzlanma riskinin devam edeceği tahmin ediliyor.
ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM
Ankara ve İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık 8 derece civarında ölçülecek. İzmir'de ise parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklıkların 15 derece dolayında seyretmesi öngörülüyor.
23 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA'DA BULUTLU GÖKYÜZÜ HAKİM
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yağış öngörülmezken, gökyüzündeki yoğun bulutluluk gün boyu etkisini sürdürecek. Çanakkale ve Edirne'de en yüksek sıcaklık 12 derece, Kocaeli'de 11 derece,İstanbul'da ise 8 derece civarında seyredecek.
EGE'DE İÇ KESİMLERE DON UYARISI
Ege Bölgesi'nde de bulutlu hava hakim. Afyonkarahisar'da sıcaklık 7 derece ölçülürken, İzmir 15, Aydın 16, Muğla 15 derece civarında olacak. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Sürücülerin erken saatlerde dikkatli olması gerekiyor.
AKDENİZ'DE SAĞANAK GEÇİŞLERİ
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava görülürken, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Adana'da sıcaklık 18 dereceye kadar çıkarken aralıklı sağanak geçişleri görülecek. Hatay'da 17 derece ile birlikte yağış etkili olacak. Antalya'da 20 dereceye ulaşan sıcaklığa rağmen öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak bekleniyor. Isparta'da ise 11 derece civarında bulutlu bir hava öne çıkıyor.
İÇ ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR
İç Anadolu Bölgesi'nde bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağmur beklenirken, Sivas'ta sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinde ise yağmur görülecek.Ankara, Eskişehir ve Konya'da sıcaklık 8 derece civarında olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
BATI KARADENİZ'DE SAKİN AMA SOĞUK
Batı Karadeniz'de yağış beklenmezken parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bolu'da 9, Düzce ve Sinop'ta 10, Zonguldak'ta 9 derece civarında sıcaklık ölçülecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma görülebilir.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ ETKİLİ
Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak öne çıkıyor. Amasya ve Samsun'da sabah ve öğle saatlerinde yağış beklenirken sıcaklıklar 9-10 derece aralığında olacak. Rize ve Trabzon'da da aralıklı sağanak görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bu bölgelerin yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.
DOĞU ANADOLU'DA KAR VE ÇIĞ RİSKİ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bingöl ve Iğdır çevrelerinde yağmur beklenirken, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Van ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Erzurum'da sıcaklık 5 derece, Kars'ta 4 derece ölçülecek. Van'da akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle doğudaki yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi sürüyor.
GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK GEÇİŞLERİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde sağanak yağış bekleniyor.Diyarbakır'da 13, Gaziantep'te 14, Siirt'te 15 ve Şanlıurfa'da 16 derece civarında sıcaklık tahmin ediliyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.