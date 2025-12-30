PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İtalyanlar Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı için atağa kalktı

Roma, 24 yaşındaki savunmacı Jayden Oosterwolde’de ısrarcı... Tecrübeli savunmacının menajeri İtalyan ekibiyle görüşme halinde... Yıldız oyuncunun son kararı sonrası iki kulüp masaya oturacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2025
İtalyanlar Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı için atağa kalktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe kadrosuna katacağı oyunculara odaklanırken, yıldızlarına da teklifler geliyor. Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, İtalyan ekiplerinden Roma'nın kıskacında. Tecrübeli futbolcunun menajeri, İtalyan kulübü ile pazarlık halinde... Yıldız oyuncunun kararı bekleniyor. Anlaşma olduğu taktirde Roma, Fenerbahçe ile bonservis pazarlıklarına başlayacak. Kanarya'nın transferden beklentisi en az 25 milyon Euro.

6 MİLYON EURO'YA ALINDI
BU sezon istikrarsız bir görüntü çizen Oosterwolde, son oynanan Beşiktaş maçında ortaya koyduğu futbolla eleştirilerin hedefi olmuştu. 2023 yılında Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 25 karşılaşmada görev yapan Hollandalı yıldız, gol atma başarısı gösteremezken 1 kez asist yaptı. Fenerbahçe kariyerinde ise 53'ü Süper Lig olmak üzere 87 karşılaşmada 2 gol atan Jayden Oosterwolde'nin 1 asisti bulunuyor

İNGİLİZLER PUSUDA

Jayden Oosterwolde için Roma somut adımı attı. Ancak Premier Lig kulüplerinin de Hollandalı stoperi takip ettiği gelen bilgiler arasında. Roma, transferde sonuç alamazsa İngiliz kulüpleri devreye girecek.

GİDERSE İLK ADAY LEİTE

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırırsa sol stoper olarak görev yapan Union Berlinli Diogo Leite'yi gündemine alacak. 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro. Sezon sonunda kontratı sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025’e damga vuran o manşetler...
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail’in F-35 kabusu
D&R E-TİCARET
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...
İspanya’ya 30 adet HÜRJET! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşmeyi duyurdu
Başkan Erdoğan’dan Yalova şehitlerine taziye! DEAŞ’la tavizsiz mücadele mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
İdefix
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 30 Aralık’ta Türkiye’ye geliyor
Ukrayna Putin’in konutuna mı saldırdı? Rusya karşılık vereceğiz dedi Zelenskiy iddiaları reddetti
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Son dakika: Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
Galatasaray Fenerbahçe’nin eski futbolcusuna talip! Transferde dev çalım
Kassam Tugayları Ebu Ubeyde’nin şehadetini resmen ilan etti
Başsavcılıktan Sadettin Saran açıklaması! Özel laboratuvar sonucu temiz haberlerine yalanlama: Tek geçerli rapor Adli Tıp’tır
DEAŞ’lı teröristler saklanmak için neden Yalova’yı seçti? Uzman isim A Haber’de açıkladı: Bilinçli bir tercih!
Fenerbahçe’de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
İsrail GKRY ve Yunanistan’ın üçlü planı Türkiye duvarına çarptı! Mesajı da Türkçe verdiler
Özel CHP’de baş benim mesajı verdi! İmamoğlu’nu yine Silivri’ye gömdü: Mansur Yavaş’ı öne atmasının altındaki plan ne?
Şehit polis Külünk’ün acı haberi Düzce’deki ailesine verildi!
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi’nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat’ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var