İtalyanlar Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı için atağa kalktı

Fenerbahçe kadrosuna katacağı oyunculara odaklanırken, yıldızlarına da teklifler geliyor. Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, İtalyan ekiplerinden Roma'nın kıskacında. Tecrübeli futbolcunun menajeri, İtalyan kulübü ile pazarlık halinde... Yıldız oyuncunun kararı bekleniyor. Anlaşma olduğu taktirde Roma, Fenerbahçe ile bonservis pazarlıklarına başlayacak. Kanarya'nın transferden beklentisi en az 25 milyon Euro.

6 MİLYON EURO'YA ALINDI

BU sezon istikrarsız bir görüntü çizen Oosterwolde, son oynanan Beşiktaş maçında ortaya koyduğu futbolla eleştirilerin hedefi olmuştu. 2023 yılında Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 25 karşılaşmada görev yapan Hollandalı yıldız, gol atma başarısı gösteremezken 1 kez asist yaptı. Fenerbahçe kariyerinde ise 53'ü Süper Lig olmak üzere 87 karşılaşmada 2 gol atan Jayden Oosterwolde'nin 1 asisti bulunuyor

İNGİLİZLER PUSUDA

Jayden Oosterwolde için Roma somut adımı attı. Ancak Premier Lig kulüplerinin de Hollandalı stoperi takip ettiği gelen bilgiler arasında. Roma, transferde sonuç alamazsa İngiliz kulüpleri devreye girecek.

GİDERSE İLK ADAY LEİTE

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırırsa sol stoper olarak görev yapan Union Berlinli Diogo Leite'yi gündemine alacak. 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro. Sezon sonunda kontratı sona erecek.