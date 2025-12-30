PODCAST CANLI YAYIN
Fener'in Sörloth için yaptığı planı TAKVİM açıklıyor! Kritik tarih 4 Ocak

Norveçli golcü ve Atletico Madrid’le ön görüşmeleri yapan sarı-lacivertliler ocak ayı başında sıcak temasa geçmeyi planlıyor. Alınan bilgilere göre Devin Özek 4 Ocak tarihinde İspanya'ya giderek Atletico'lu yetkililer ve Sörloth'un menajeriyle bir araya gelecek.

Giriş Tarihi :30 Aralık 2025
Ara transferde ilk resmi hamlesini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi Alexander Sörloth... Özellikle Başkan Sadettin Saran'ın en çok istediği isim olan Norveçli golcünün transferi için büyük bir çaba harcayan sarı-lacivertlilerin planı ortaya çıktı. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre yeni yılın ilk günleri fazlasıyla hareketli geçecek. Sörloth'un menajeri ve Atletico Madrid'le ön görüşmeleri yapan Fenerbahçe her iki tarafın beklentilerini öğrenmişti. Artık yönetimin sıcak temas için düğmeye basacağı belirtiliyor. Sportif direktör Devin Özek'in 4 Ocak'ta İspanya'ya gitmeyi planladığı iddia ediliyor. Özek'in Madrid'de hem Atletico'lu yetkililer hem de Sörloth'un menajeriyle ilk kez yüz yüze görüşme fırsatını bulacağı öne sürülüyor. Sarılacivertliler, Norveçli yıldızın istediği 12 milyon euro maaşı ödemeyi kabul etmişti. Atletico'nun belirlediği 35 milyon euroluk bonservis bedeli ise fazla bulunmuştu. Devin Özek'in yapılacak görüşmelerde özellikle bu bedeli aşağıya çekmek için çaba harcayacağı belirtiliyor. Yönetimin Alexander Sörloth transferi olumlu-olumsuz netleşmeden başka bir 9 numara için resmi teklif yapmayacağı öğrenildi.

BU KEZ ÇOK SICAK BAKIYOR

Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Sörloth'un ismi son dönemde sık sık Türk kulüpleriyle anılıyor. Daha önce Süper Lig'e dönmeye soğuk bakan Norveçli yıldızın bu kez Fenerbahçe'nin teklifini büyük oranda kabul ettiği belirtiliyor.


TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN

Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları bazı görüşmeler yapmak için geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Doha'ya gitmişti. İstanbul dönüşünde havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torunoğulları, "Taraftarlarımız rahat olsun. Gereken transferleri yapacağız" ifadesini kullandı.

