Fenerbahçe El Karouani için bastırıyor

Ajax, Souffian El Karouani için harekete geçti. F.Bahçe sezon sonunda transfer edeceği genç yıldızı, Ocak’ta transfer edip bu sezon Utrech’te kiralık oynaması için B planını devreye soktu

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2025
Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'te forma giyen Souffian El Karouani ile transfer görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, transfere sezon sonunda resmiyet kazandırmak istiyordu. Ancak Hollanda devi Ajax'tan sürpriz bir hamle geldi. Ajax, Faslı sol bek El Karouani'nin transferini önümüzdeki ay sonuçlandırmak istiyor. Hollanda ekibinin hamlesi sonrası Fenerbahçe B planını devreye soktu. Fenerbahçe, sezon sonunda transfer edeceği yıldız futbolcuyu, Ocak'ta kadrosuna katıp sezon sonuna kadar Utrecht'e kiralamayı planlıyor. Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde transferi sonuçlandırması bekleniyor. Bu sezon Utrecht formasıyla 29 maça çıkan Souffian El Karouani, 3 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun transferdeki son kararı bekleniyor.

