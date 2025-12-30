PODCAST CANLI YAYIN
Amedspor Iğdır FK’yı 3-0 devirdi! Valderrama tribünde coştu

Amed-Iğdır FK maçını tribünden takip eden efsane futbolcu Carlos Valderrama’nın damadı Daniel Moreno’nun attığı gollerden sonraki sevinci sosyal medyada büyük beğeni topladı.

30 Aralık 2025
TRENDYOL 1. Lig'de AMED Sportif, evinde Iğdır FK'yı 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 44 ve 76. dakikada Daniel Moreno Mosquera ile 55. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda Diagne, ikinci yarıda da Dia Sabia ile penaltı vuruşlarından yararlanamadı. Amedspor'un maçtaki ilk iki golünü kaydeden Daniel Moreno'nun kayınpederi olan dünyaca ünlü Kolombiyalı eski milli futbolcu Carlos Valderrama da maçı izleyenler arasında yer aldı. Valderrama, damadının attığı gollerde eşi, kızı ve torunlarıyla büyük sevinç yaşadı. Efsane futbolcu, maçtan önce de AMED idmanını takip etti.

