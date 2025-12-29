PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor'da ayrılık sinyali! Gaziantep FK Olaigbe'ye talip oldu

29 Aralık 2025
Şu ana Trabzonspor'da kadar beklentileri karşılamamaları nedeniyle takımdan gönderilme ihtimali bulunan isimlerine birçok kulüp talip oldu. Büyük umutlarla transfer edilen Kazeem Olaigbe de bu isimler arasında üst sıralarda yer alıyor. Daha önce Kasımpaşa'nın kadrosuna katmak için girişim yaptığı genç futbolcuya bu kez Gaziantep FK talip oldu.

Gaziantep'in Olaigbe'yi kiralık olarak istediği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin başladığı öğrenildi. Bu arada Gaziantep FK aynı zamanda Trabzonspor'un sezon başında Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdiği eski oyuncusu Draguş'u da geri almak istiyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi Eyüpspor'un da onay vermesi durumunda gerçekleşebilecek.

