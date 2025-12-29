PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sarı-Kırmızılı kulüpten bomba transfer operasyonu: Gözünü Timber'a dikti

Domenico Tedesco’nun çok istediği, Fenerbahçe’nin teklifine mesafeli duran Quinten Timber’da tüm dengeler değişti. Feyenoordlu yıldız, G.Saray’a yeşil ışık yakarken Cimbom’un ocak ayın için fırsat kolladığı öne sürülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2025
Sarı-Kırmızılı kulüpten bomba transfer operasyonu: Gözünü Timber’a dikti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın orta saha transfer çalışmaları hız kazanırken, Sarı- Kırmızılılar'ın listesine Feyenoord forması giyen Quinten Timber'ın eklendiği öne sürüldü. Hollandalı futbolcu için Galatasaray cephesinin somut adımlar attığı ve oyuncunun menajeri ile kulübü Feyenoord arasında bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Daha önce Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtilen Timber, Fenerbahçe'nin de radarına girmişti. Sarı-Lacivertliler'in, hocası Domenico Tedesco'nun da beğendiği oyuncu için şartların zorlandığı ancak yapılan teklifin Timber tarafından geri çevrildiği ifade edilmişti. Ancak son gelen bilgilere göre, bu durum değişti. Quinten Timber'ın Galatasaray'da forma giyme fikrine daha olumlu yaklaştığı ve Sarı-Kırmızılı ekipte şansını denemeye hazır olduğu aktarıldı. Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için ocakta avantajlı bir transfer planı üzerinde durduğu belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den A Haber’de flaş açıklamalar: Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir
D&R
Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Bolu, Van, Ankara...
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG’ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail’in Gazel’ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!
İdefix
Trump’tan kritik diplomasi: Önce Putin sonra Zelenskiy
Özgür Özel’in İHA yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı’ndan açıklama | AK Parti’den tepki
Habertürk’teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu, Şebnem İnan, Ege!... İsim isim tam liste | 34 gece kulübüne baskın
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları yarın başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili’ye naylon fatura suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray’ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Hangisi TDK Güncel Sözlük’te tanımı yer alan bir ifade değildir? Hangisi TDK Güncel Sözlük'te tanımı yer alan bir ifade değildir?