Fenerbahçe istedi Davide Frattesi geri çevirdi! İtalya’da kalmakta kararlı

Fenerbahçe, Davide Frattesi için İnter’in istediği bonservisi ödemeye hazır. Ancak İtalyan yıldızın kariyerine Çizme’de devam etme isteği transfer sürecini belirsizleştiriyor...

Giriş Tarihi :28 Aralık 2025
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Davide Frattesi konusunda önemli gelişmeleri duyurdu. İddiaya göre Fenerbahçe talep edilen bonservis bedelini karşılamaya hazır. Ancak İtalyan yıldız orta saha oyuncusu, kariyerine Çizme'de devam etmeyi tercih ediyor. 28 milyon euro piyasa değerine sahip olan Frattesi, Inter ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmeli durumda. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun transferini sonuçlandırmak için girişimlerini sürdürürken, futbolcunun ülkesi İtalya'da kalma kararı süreci tamamen belirsiz kılmış durumda.

