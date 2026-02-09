Emekliye şubatta yeni promosyon fırsatı! 32 bin TL'ye varan ödeme

Yeni yıl emekli promosyonunda yeniliklerle geldi. Emeklilerde en düşük maaş ödemesinin 20 bin liraya yükseltilmesi, çok sayıda kişinin daha yüksek promosyon almasının yolunu açtı. Böylece artık tüm emekliler en yüksek maaş dilimi için belirlenen promosyonu alabilecek. Şubat ayı kampanyalarına göre emeklilere en az 12 bin lira ödenirken, bu tutar bazı bankalarda 32 bin liraya kadar çıkıyor. Hatta faizsiz kredi ve indirim imkanlarıyla daha yüksek avantaj sunan bankalar da bulunuyor. Taban aylık zammı ya da kampanyalar nedeniyle daha yüksek promosyon alabilecek emekliler, harekete geçip bu imkandan yararlanabiliyor.

Emeklilerde en düşük maaş ödemesinin 20 bin liraya yükseltilmesi, çok sayıda kişinin daha yüksek promosyon almasının yolunu açtı (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv) PROTOKOL BEKLENTİSİ Ancak önümüzdeki günlerde promosyon avantajının daha da büyümesi bekleniyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yeni protokol yapması gündemde. Hem emekli maaşlarındaki artışın hem de yaklaşık 2 milyon emeklinin promosyonda 3 yıllık taahhüt süresinin nisan ayından itibaren dolacak olması, bu beklentileri artırıyor. Emekliler için promosyon pazarlığının mart ayında başlaması bekleniyor. SGK ve bankalar arasında yeni protokol imzalanırsa hem maaş dilimleri hem de bunlara göre ödenecek taban promosyon tutarları güncellenmiş olacak. Tabii bazı bankalar da rekabetle tutarı daha da yukarıya taşıyacak. Böylece promosyon kazancı büyüyecek.