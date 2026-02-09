Yalıdaki partileri anlattı: Telefonlar alınır kokain dağıtılırdı

Hızlı Özet Göster Kasım Garipoğlu ve Fatih Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalıda düzenlediği partiler 24 ila 120 saat sürdüğü ve katılımcıların uyuşturucu madde kullandığı barmen Ozan Kılıç tarafından ifade edildi.

Barmen Ozan Kılıç, parti esnasında telefonların kilitli dolapta tutulduğunu, bardak ve tabaklarda uyuşturucu kalıntıları gördüklerini belirtti.

Partilere manken Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, fenomen Merve Taşkın ve firari işadamı Burak Ateş'in katıldığı ifade edildi.

Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın parti esnasında ortalığı kontrol ettiği belirtildi.

Partilerde alkol ücretinin Kasım Garipoğlu tarafından karşılandığı ve odalara 5-6 kişilik gruplar halinde girildiği ifade edildi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının firari ismi Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın, Yeniköy'deki yalı partileriyle ilgili geçtiğimiz günlerde itiraflarda bulunmuştu. İtiraflara bir yenisi daha eklendi ve bir barmen daha itirafçı oldu.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının firari ismi Kasım Garipoğlu (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) TAKVİM'den Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, barmen Ozan Kılıç'ın ifadeleri: Kasım Garipoğlu ve Fatih Garipoğlu'nun düzenlemiş oldukları partiler bazen 24 saat bazen 120 saate kadar sürerdi. Katılımcılar uyuşturucu madde kullanırlardı. Odalar bu amaç için kullanılırdı. Ortam karanlıktı. Alkol karşılığı insanlardan ücret almazdık. Partiyi düzenleyen Kasım Garipoğlu tarafından karşılanırdı. Telefonlarımız kilitli dolapta olup parti esnasında çıkartmak yasaktı.