Pedofili Epstein’e bebekler üzerinden istismar tüyosu! Skandal UCLA'ya uzandı

ABD'de çocuk istismarı, fuhuş ağı ve pedofili suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein'in 2019'daki ölümü, ardında bıraktığı karanlık ilişki ağını ortadan kaldırmaya yetmedi. Adalet Bakanlığı dosyalarından çıkan yeni belgeler, skandalın yalnızca yozlaşmış milyarderler ya da siyasi çevrelerle sınırlı kalmadığını; akademik dünyanın en seçkin kurumlarına kadar uzandığını ortaya koydu. University of California, Los Angeles bünyesinde görev yapan nörolog Mark Jude Tramo ile Epstein arasındaki yazışmalar, bilimsel unvanların çocuk istismarı geçmişi bilinen bir suçluya bilgi aktarmak için nasıl kullanıldığını açık biçimde gözler önüne serdi.

AKADEMİK KİMLİKLE PEDOFİLİ SUÇLUSUNA BİLGİ AKTARIMI

2010–2019 yılları arasına yayılan yazışmalarda Tramo'nun, kamuoyunda çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıyla anılan Epstein'le iletişimini kesmediği, aksine bu ilişkiyi sürdürdüğü görüldü. E-postalarda akademik başlıkların ötesine geçen kişisel ve gündelik ifadeler yer alırken, asıl skandal içerik bebekler üzerinden yapılan yazışmalarda ortaya çıktı.

Dosyalara giren e-postalara göre Tramo, çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş bir kişiye, yeni doğan bebeklerin emme davranışının nasıl daha "sert" hale getirilebileceğine dair bilimsel bilgiler aktardı. Söz konusu mesajlarda, bir bebeğin emziği daha kuvvetli emmesini sağlamak için annenin ses kaydının kullanılabileceği anlatıldı.

13 Eylül 2017 tarihli e-postada Tramo, Epstein'e hitaben, yeni doğanların annelerinin sesini duyduklarında emme refleksinin daha güçlü hale geldiğini belirten akademik bir not paylaştı. Bir pedofili suçlusuna, bebek davranışları üzerinden yönlendirici bilgi aktarılması skandalın boyutunu adeta gözler önüne serdi.