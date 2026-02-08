Pedofili Epstein’e bebekler üzerinden istismar tüyosu! Skandal UCLA'ya uzandı
Sapkın milyarder Jeffrey Epstein dosyalarından çıkan yeni belgeler, akademik dünyada kan donduran bir ilişkiyi ifşa etti. UCLA nöroloğu Mark Jude Tramo’nun, hüküm giymiş pedofili suçlusu Epstein’e bebeklerin emme refleksinin nasıl güçlendirileceğine dair bilimsel yöntemler aktardığı ortaya çıktı. 100 bin dolarlık bağış gölgesinde yürütülen yazışmalarda, öğrencilerin fiziksel görünümlerinin de masaya yatırılması dikkat çekti.
ABD'de çocuk istismarı, fuhuş ağı ve pedofili suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein'in 2019'daki ölümü, ardında bıraktığı karanlık ilişki ağını ortadan kaldırmaya yetmedi. Adalet Bakanlığı dosyalarından çıkan yeni belgeler, skandalın yalnızca yozlaşmış milyarderler ya da siyasi çevrelerle sınırlı kalmadığını; akademik dünyanın en seçkin kurumlarına kadar uzandığını ortaya koydu. University of California, Los Angeles bünyesinde görev yapan nörolog Mark Jude Tramo ile Epstein arasındaki yazışmalar, bilimsel unvanların çocuk istismarı geçmişi bilinen bir suçluya bilgi aktarmak için nasıl kullanıldığını açık biçimde gözler önüne serdi.
AKADEMİK KİMLİKLE PEDOFİLİ SUÇLUSUNA BİLGİ AKTARIMI
2010–2019 yılları arasına yayılan yazışmalarda Tramo'nun, kamuoyunda çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıyla anılan Epstein'le iletişimini kesmediği, aksine bu ilişkiyi sürdürdüğü görüldü. E-postalarda akademik başlıkların ötesine geçen kişisel ve gündelik ifadeler yer alırken, asıl skandal içerik bebekler üzerinden yapılan yazışmalarda ortaya çıktı.
Dosyalara giren e-postalara göre Tramo, çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş bir kişiye, yeni doğan bebeklerin emme davranışının nasıl daha "sert" hale getirilebileceğine dair bilimsel bilgiler aktardı. Söz konusu mesajlarda, bir bebeğin emziği daha kuvvetli emmesini sağlamak için annenin ses kaydının kullanılabileceği anlatıldı.
13 Eylül 2017 tarihli e-postada Tramo, Epstein'e hitaben, yeni doğanların annelerinin sesini duyduklarında emme refleksinin daha güçlü hale geldiğini belirten akademik bir not paylaştı. Bir pedofili suçlusuna, bebek davranışları üzerinden yönlendirici bilgi aktarılması skandalın boyutunu adeta gözler önüne serdi.
BAĞIŞLA KURULAN SESSİZ İLİŞKİ
Belgeler, Epstein'in paravan bir yapı aracılığıyla Tramo'nun yönettiği bir enstitüye 100 bin dolarlık bağış yaptığını da ortaya koydu. Çocuk istismarı suçlarıyla anılan bir ismin parasıyla finanse edilen bu akademik yapı karşısında üniversite yönetiminin sessiz kalması, kurumsal sorumluluk tartışmalarını derinleştirdi.
Dosyalara göre bağış, yalnızca maddi bir destek değil; Epstein'in akademik çevrelerde kendine alan açmasının, meşruiyet üretmesinin ve temaslarını sürdürmesinin aracı oldu.
ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEN YAPILAN YAZIŞMALAR
Yazışmalarda Tramo'nun, öğrencilerle ilgili mesajları Epstein'le paylaştığı, Epstein'in öğrencilerin fiziksel görünümlerine dair sorular yönelttiği ve bu sorulara "şaka" içeren yanıtlar verildiği de yer aldı.
ÇELİŞKİLİ SAVUNMA, SESSİZLEŞTİRİLEN PROFİL
Skandalın açığa çıkmasının ardından Tramo'nun açıklamaları da kamuoyunu tatmin etmedi. Önce öğrencilere ilişkin herhangi bir yazışma olmadığını savunan Tramo, daha sonra yazışmaları kabul etti ancak ilgili kişilerin "kendi öğrencileri olmadığını" ileri sürdü. Tartışmalar sürerken Tramo'nun UCLA'daki resmi akademik profilinin erişime kapatılması dikkat çekti.