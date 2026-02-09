Asrın inşasını küçümseyen CHP'li Özgür Özel'in belediyeleri 3 yılda camiyi 4 yılda okulu bitiremedi
3 yılda 11 ilin yeniden doğuşunu küçümseyen deprem turisti CHP Genel Başkanı Özgür Özel asrın felaketinin yıldönümünde CHP'nin deprem yardımı listesini açıkladı. Çöp konteynırı, minibüs, kilit taşı diye sıraladı. Vatandaş patladı: Bunlar bakkal bile yönetemez.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde CHP'li belediyelerin deprem bölgesine yaptığı yardımları açıkladı.
- CHP'li belediyelerin yaptığı yardımların toplam tutarının 5 ile 8 milyon lira arasında olduğu ortaya çıktı.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını eleştirdi.
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminde hasar gören Atatürk Lisesi'nin inşası için 4. kez ihale açtığı belirtildi.
- Devletin depremden etkilenen 11 ilde 452 bin konut inşa ettiği ve 3 yılda 3,6 trilyon lira harcama yaptığı ifade edildi.
Özel Malatya'ya gitti. Kasketi takıp yardımları saydı! 2 minibüsü, çöp konteynırını, kilit taşını icraattan saydı. Kahkahalarla anlattı! Kurmayları da stand-up izliyormuşçasına etrafa gülücükler attı!
Turist Özgür saydıkça vatandaş şoka uğradı, duyan utandı! Sosyal medyada yorumlar patladı:
Yapay zeka, Özel'in yardım kalemlerini hesapladı. Çıkan rakam 5.4 milyon TL ile 8.8 milyon TL arasındaydı.
ÇANKAYA BELEDİYESİ: 50 çöp konteyneri.
MUĞLA BELEDİYESİ: 150 çöp konteyneri, 1 minibüs.
ADIYAMAN BELEDİYESİ: 1 cami temizlik aracı.
BUCA BELEDİYESİ: Kilit taşları.
SANCAKTEPE BELEDİYESİ: 1 minibüs ve pikap tipi araç.
AK PARTİLİ BELEDİYELER NELER YAPTI? ÇÖP KONTEYNIRI DEĞİL, SAYISIZ ESER
Hükümet 11 ili ihya ve imar edip 455 binden fazla konutu teslim ederken, AK Partili belediyeler de bölgeye desteklerini sürdürdü. Konteynır kentlerin dışında yaptıklarından sayfaya sığdırabildiklerimiz şunlar:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANTAKYA VE HATAY'DA ÇARŞI
GENÇLİK VE ÇOCUK MERKEZLERİ
PAZAR VE ESNAF ALANLARININ İMARI
ALTYAPI, İÇME SUYU, ASFALTLAMA
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KAHRAMANMARAŞ TARİHİ ÇARŞI ÇEVRE DÜZENLEMESİ
CAMI VE MEYDAN DÜZENLEMELERİ
KÖY YAŞAM MERKEZLERİ
SOSYAL YAPILAR, ÇOCUK OYUN ALANLARI
ALTYAPI, ASFALT, YOL YAPIMI TEÇHİZATI
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HABİB-İ NECCAR CAMI VE ÇEVRE PEYZAJI
TARİHİ ANTAKYA SOKAK DOKUSU İYİLEŞTİRME
KÜTÜPHANE, ETÜD, YAŞAM MERKEZİ
ÇOCUK OYUN ALANLARI
ALTYAPI, İÇME SUYU, ASFALTLAMA
PEYZAJ ÇALIŞMALARI İÇİN
GEREKLİ ARAÇ VE MALZEME
PAZAR YERİ KURULUMU
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ADIYAMAN CAMI VE MEYDAN DÜZENLEMELERİ
SOSYAL YAŞAM VE KÜLTÜR MERKEZLERİ
PARK VE PEYZAJ DÜZENLEMELERİ
ALTYAPI, ASFALT, YOL YAPIMI VE TEÇHİZATI
KARADENİZ BELEDİYELERİ
KÖY CAMİLERİ ONARIMI
KÖY MEYDANI DÜZENLEMELERİ
KÖY ODALARI VE SOSYAL YAPILAR
İÇME SUYU, ASFALTLAMA TEÇHİZATI
3 YILDA 3,6 TRİLYON HARCANDI
452 bin konut
22 bin iş yeri
Ulaştırma:95 milyar TL
Eğitim: 84 milyar TL
Enerji alt yapısı: 51 milyar TL
Sanayi: 18 milyar TL
Tarım: 18 milyar TL
Belediyelere: 22 milyar TL
DEPREM TURİSTİ YİNE GÜLDÜRDÜ
Deprem turisti Özgür Özel'in 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı açıklamalar, sosyal medyada alay konusu oldu. Devletin depremden etkilenen 11 ilde 455 bin konutluk dev bir yeniden inşa seferberliği yürüttüğü süreçte, CHP'li belediyelerin çöp konteyneri ve kilit taşını"büyük icraat"gibi sıralaması tepkiyle karşılandı.
YÜZÜ DE KIZARMAMIŞ
Sosyal medyada Özel'in 'yardım listesine' yönelik yapılan değerlendirmelerde, büyük icraat olarak duyurulan yardımların toplam tutarının 5 ile 8 milyon lira arasında tuttuğu ortaya konuldu. TAKVİM'den Erkan Köse'nin haberine göre, CHP liderinin bu açıklamalarına AK Parti cephesinden sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "CHP Genel Başkanı utanmamış, arlanmamış; bölgede yaptıklarını hiç yüzü kızarmadan saymış da saymış"ifadelerini kullandı.
3 YILDA CAMİYİ 4 YILDA OKULU BİTİREMEDİ
Antakya'da tarihi Ulu Cami'nin restorasyonu için söz verip 3 yılda yapamayan CHP'li belediyelerin Elazığ'da da yapımını üstlendiği bir okul 4 yıldır tamamlanamadı. 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde hasar gören Atatürk Lisesi'nin inşası için söz veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4. kez ihale açtıve "Bu kez yapacağız" dedi. Elazığlılar 4 yıl bekledikleri okul için beklemeye devam edecek.
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Atatürk Lisesi'nin yeniden inşası için başlatılan proje, aradan geçen dört yıla rağmen bir türlü tamamlanamadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkan Tunç Soyer döneminde dayanışma amacıyla üstlendiği 32 derslikli okulun inşaatı, arka arkaya yaşanan sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. İnşaat, ilk olarak 2020 yılında 62 milyon TL'ye ihale edildi. Ancak yüklenici firmanın "Hak ediş ödemeleri yapılmadı"gerekçesiyle işi durdurması ve belediyenin sözleşmeyi feshetmesiyle proje ilk kez sekteye uğradı.
GECİKMEYE BAHANE TİTİZLİK
2024 Şubat'ında yapılan yeni ihaleyi alan firmanın ise teminat yetersizliği nedeniyle elenmesi, çözüm umutlarını bir kez daha erteledi. Bu süreçte, okulun yarım kalan iskeleti, depremzede öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılayamamanın sembolü haline geldi. Son olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON tarafından yapılan üçüncü ihale sonucu, 141 milyon TL bedelle yeni bir firma belirlendi. Sözleşme imzalanarak şantiyenin yeniden faaliyete geçtiği ve inşaatın 360 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaşanan gecikmeler için "Kamu kaynaklarının korunması amacıyla sürecin titizlikle yürütülmesi" gerekçesini öne sürerken, "Bu okul İzmir'in Elazığ'a vicdan borcudur" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın konuya özel önem verdiği ve süreci hızlandırmak için talimatlar verdiği belirtildi. Ancak bu açıklamalara rağmen hiçbir çalışma başlatılmadı.
CHP YARDIMLARI TAM LİSTESİ...
Çankaya Belediyesi: 50 çöp konteyneri (400.000 TL)
Muğla Belediyesi: Konteyner ve minibüs (3 milyon TL)
Adıyaman Belediyesi: Cami temizleme aracı (1 milyon TL)
Buca Belediyesi: Kilit taşı
Sancaktepe Belediyesi: Pikap (2 milyon TL)
ALEM TAKIMINI JET MAZOTU BİLE DEĞİL
CHP'li belediyelerin deprem bölesine yaptığı tüm yardımları sıralayan Özgür Özel'in listesi 5-6 milyon lira değerinde olduğu ortaya çıktı. Bu rakamın Ekrem İmamoğlu suç çetesinin A takımında yer alan Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın jetteki alemler için harcanan mazot kadar tutmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, alemlere akıtılan milyonlarca doların yanında yapılan yardımları sıralamanın ironik ve düşündürücü olduğu vurgulandı.