Asrın inşasını küçümseyen CHP'li Özgür Özel'in belediyeleri 3 yılda camiyi 4 yılda okulu bitiremedi

Devletin depremden etkilenen 11 ilde 452 bin konut inşa ettiği ve 3 yılda 3,6 trilyon lira harcama yaptığı ifade edildi.

CHP'li belediyelerin yaptığı yardımların toplam tutarının 5 ile 8 milyon lira arasında olduğu ortaya çıktı.

Yapay zeka, Özel'in yardım kalemlerini hesapladı. Çıkan rakam 5.4 milyon TL ile 8.8 milyon TL arasındaydı. ÇANKAYA BELEDİYESİ: 50 çöp konteyneri. MUĞLA BELEDİYESİ: 150 çöp konteyneri, 1 minibüs. ADIYAMAN BELEDİYESİ: 1 cami temizlik aracı. BUCA BELEDİYESİ: Kilit taşları. SANCAKTEPE BELEDİYESİ: 1 minibüs ve pikap tipi araç.

Özel Malatya'ya gitti. Kasketi takıp yardımları saydı! 2 minibüsü, çöp konteynırını, kilit taşını icraattan saydı. Kahkahalarla anlattı! Kurmayları da stand-up izliyormuşçasına etrafa gülücükler attı! Turist Özgür saydıkça vatandaş şoka uğradı, duyan utandı! Sosyal medyada yorumlar patladı: Say say bitmiyor. Adam ne çalışıyor! Hele bakın başka neler varmış. Sen ülke değil, bakkal yönetemezsin.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADIYAMAN CAMI VE MEYDAN DÜZENLEMELERİ SOSYAL YAŞAM VE KÜLTÜR MERKEZLERİ PARK VE PEYZAJ DÜZENLEMELERİ ALTYAPI, ASFALT, YOL YAPIMI VE TEÇHİZATI

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA VE HATAY'DA ÇARŞI GENÇLİK VE ÇOCUK MERKEZLERİ PAZAR VE ESNAF ALANLARININ İMARI ALTYAPI, İÇME SUYU, ASFALTLAMA

'Deprem Turisti' CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

DEPREM TURİSTİ YİNE GÜLDÜRDÜ



Deprem turisti Özgür Özel'in 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı açıklamalar, sosyal medyada alay konusu oldu. Devletin depremden etkilenen 11 ilde 455 bin konutluk dev bir yeniden inşa seferberliği yürüttüğü süreçte, CHP'li belediyelerin çöp konteyneri ve kilit taşını"büyük icraat"gibi sıralaması tepkiyle karşılandı.

YÜZÜ DE KIZARMAMIŞ

Sosyal medyada Özel'in 'yardım listesine' yönelik yapılan değerlendirmelerde, büyük icraat olarak duyurulan yardımların toplam tutarının 5 ile 8 milyon lira arasında tuttuğu ortaya konuldu. TAKVİM'den Erkan Köse'nin haberine göre, CHP liderinin bu açıklamalarına AK Parti cephesinden sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "CHP Genel Başkanı utanmamış, arlanmamış; bölgede yaptıklarını hiç yüzü kızarmadan saymış da saymış"ifadelerini kullandı.