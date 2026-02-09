CHP'li Ömer Günel'den bar açılışında skandal sözler: "Kandaki alkol seviyesi artacak"

Kuşadası'ndaki yeni AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer bar açtı. Açılışa CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP'li Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı. Günel, "Kandaki alkol seviyesi artacak. Allah utandırmasın" dedi. Günel'in açılış konuşmasında sarf ettiği bu sözler büyük tepki topladı.

Sosyal medyadan Günel'e tepki

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e tepki gösterdi. Sedat Şahin,"Alkol seviyesinin artmasından sonra nasıl Allah utandırmasın dersin. Nasıl kafa bu" derken, Fenerbahçe'nin militanı isimli kullanıcı"Alay mı ediyor" şeklindeki tepkisini dile getirdi. İbrahim Kurtoğlu, "Bu kafayla daha çok muhalefete kalırsınız diyeceğim de zaten iktidar olmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.

Bar açılışında skandal sözler

UTANMA OLMAYINCA



Oğuz, "Allah utandırmamış abicim seni ama haberin yok" derken, Erkan Sunar, "Dilin kemiği yok ama ağır ayarsız söylem olmuş"diye yorumda bulundu. TAKVİM'den Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Karakeçiliyörüğü adlı kullanıcı da, "Utanma olmayınca"yazarak yorum yaptı.