Spor yazarları Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Bu takımla gurur duymalı"

SERKAN KORKMAZ: BOEY GERÇEĞİ Galatasaray'da Noa Lang ile Barış Alper Yılmaz'ın aynı formaya talip olduğunu düşünenler açıkçası yanıldı. Özellikle Leroy Sane'nin kadroya geri dönüşü sonrası kimin yedek kulübesinin yolu tutacağını o günün şartlarında değerlendirmek daha doğru olur ama İtalya'da Napoli antrenmanı yemiş Noa Lang'ın o isimlerden biri olacağını pek sanmıyorum. Dün akşamki mücadelenin skorerlerinden olsa da Yunus Akgün'ün Mario Lemina'lı orta saha rotasyonunda, Leroy Sane'nin dönüşü beklenmeden yedek kulübesinin yolunu tutma olasılığı bir hayli yüksek. Maç sonrası Libero YouTube kanalında yayın yaptığım Fırat Aydınus'a göre sarı-kırmızılıların ilk golü ofsayt... Her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar üstün olan Galatasaray, sezonun rekor "isabetli pas oranı" ile oynadı ve galibiyeti hak eden bir irade sergiledi. Bir anda transferin son günü 2 yıl sonra geri dönen Sacha Boey'in, Kenan Yıldız'a önlem olarak alındığı bilgisi de yine Libero yayınında Mehmet Özcan tarafından duyuruldu.

Galatasaray için Süper Lig'de puan kaybı yaşama olasılığı olan maç sayısı bir hayli az. Zorlu geçmesi beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında üç puana üç golle ulaşılınca, herkes ufaktan önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçından çok Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabındaki Juventus maçlarını konuşmaya başladı. Fakat benim daha çok merak ettiğim bir şey var; Victor Osimhen'in dün akşam attığı gol sonrası sevinmeyişinin sebebi neydi acaba? Konuştuğum birkaç kişi "kendine kızdı" yorumunda bulundu ama açıkçası ben çok emin değilim. Yine de tüm karşılaşma boyunca Victor Osimhen'in muhteşem mücadelesini sürdürdüğünü ve her zamanki gibi çok istekli oynadığını vurgulamalıyım.

MUSTAFA ÇULCU: HAKEM RAHATLADI Galatasaray ön bölgede etkili ama savunmada riskli ve güven vermeyen pozisyon alıyor. Rizespor'un savunma arkasına attığı toplarda hep tehlike yaşadılar. Osimhen'i de ilk yarıda topla buluşturmakta zorlanınca Osimhen etkisiz gözüktü. Ama ikinci yarı neredeyse kaleci dahil tüm Rizespor savunmasını çalımlayıp attığı gol çok klas ve buram buram yetenek kokan bir Osimhen golüydü. Okan hoca tüm oyuncuları sahaya sürme fırsatı bulduğu haklı bir galibiyet aldı.

Ozan Ergün'ün son 5 maçı; 2 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 1 Beşiktaş ve arada Süper kupa Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 4. hakem demek ki MHK'nin göz bebeği ama daha 2'de Taha'ya çıkan sarı, 7'de topsuz alanda Osimhen'i tek kol çekip indiren Samet'e çıkmayan sarı, 16'da Abdülkerim-Sowe hava topunda Rizespor lehine çaldığı faul, 30 saniye sonra Sara- Mihaila mücadelesinde Sara'ya sarı çıkarmadığı gibi Galatasaray lehine faul çalması, 39'da Yunus- Laçi mücadelesinde devam etmesi gerekirken Rizespor lehine faul uydurması, göğsünde taşıdığı o FIFA kokartını henüz hak etmediğini gösterdi. Barış'ın golünde hakemler, eğitimciler ve MHK'nin ofsayt konusunda ders çıkaracağı akademik çok kriter ve konu var. Laçi'nin şutunda Torreira'nın kapalı kolu ve sırtında seken topta Rizespor penaltı bekledi. 1.5 dakika VAR neyi inceldiyse nihayet doğru kararla penaltı yok dedi. Rizespor'un 60'da attığı golde Sowe ofsayt, iptal doğru. Galatasaray'ın gollerinden sonra hakem de rahatladı.