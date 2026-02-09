Spor yazarları Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Bu takımla gurur duymalı"
Süper Lig'in lideri Galatasaray, 21. haftada Rizespor'un konuğu oldu. Sarı kırmızılılar, zorlu rakibini 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Mücadelenin ardından spor yazarları kritik karşılaşmayı değerlendirerek özellikle Barış Alper Yılmaz üzerinde durdu. İşte o yorumlar...
Galatasaray, Rizespor'u Süper Lig'de 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında spor yazarları hem oyunu hem futbolcuları hem de teknik direktör Okan Buruk'u değerlendirdi.
EVREN TURHAN: KALİTE FARKI 3 PUANI GETİRDİ
Rize deplasmanları her zaman zordur. Tribünüyle, havasıyla, oyunun sertliğiyle… Galatasaray için de bu maçların kolay geçmediğini yıllardır biliriz. Ancak bu kez zor gibi görünen deplasmanda sahadaki tablo netti: Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Karşılaşmanın temposu çok yüksek değildi. Rizespor daha çok hızlı hücumlarla gol aramayı planladı ama Galatasaray buna izin vermedi. Sarı-Kırmızılılar oyunu kontrol etti, rakibine alan bırakmadı. Orta sahada Sara ve Torreira adeta duvar ördü; Rizespor bu ikiliyi geçmekte zorlandı. Maçın kilidini açan an ise Noa Lang'ın Barış Alper'e yaptığı asist oldu. Hollandalı futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca takıma ciddi katkı sağladı.
SALLAI ÇOK ÇALIŞTI
Hücumda doğru kararlar verdi, oyunun yönünü değiştirdi. Buna karşın Yunus Akgün ilk yarıda oldukça etkisizdi. İşin ilginç yanı şu: İyi oynamayan Yunus, maçın kopmasını sağlayan isim oldu. Galatasaray kalitesi ile kazandı. Osimhen ise maçta son sözü söyledi... Güçlü, kararlı ve bitirici… Sallai'ye de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hem savunmada hem hücumda çok çalıştı, takım disiplininden hiç kopmadı. Bu tür oyuncular şampiyonluk yarışında fark yaratır. Galatasaray ligde doludizgin yoluna devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor– Fenerbahçe maçı ise puan farkının daha da açılmasına zemin hazırlayabilir. Sarı-Kırmızılılar için rüzgar şimdilik arkadan esiyor.
SERKAN KORKMAZ: BOEY GERÇEĞİ
Galatasaray'da Noa Lang ile Barış Alper Yılmaz'ın aynı formaya talip olduğunu düşünenler açıkçası yanıldı. Özellikle Leroy Sane'nin kadroya geri dönüşü sonrası kimin yedek kulübesinin yolu tutacağını o günün şartlarında değerlendirmek daha doğru olur ama İtalya'da Napoli antrenmanı yemiş Noa Lang'ın o isimlerden biri olacağını pek sanmıyorum. Dün akşamki mücadelenin skorerlerinden olsa da Yunus Akgün'ün Mario Lemina'lı orta saha rotasyonunda, Leroy Sane'nin dönüşü beklenmeden yedek kulübesinin yolunu tutma olasılığı bir hayli yüksek. Maç sonrası Libero YouTube kanalında yayın yaptığım Fırat Aydınus'a göre sarı-kırmızılıların ilk golü ofsayt... Her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar üstün olan Galatasaray, sezonun rekor "isabetli pas oranı" ile oynadı ve galibiyeti hak eden bir irade sergiledi. Bir anda transferin son günü 2 yıl sonra geri dönen Sacha Boey'in, Kenan Yıldız'a önlem olarak alındığı bilgisi de yine Libero yayınında Mehmet Özcan tarafından duyuruldu.
Galatasaray için Süper Lig'de puan kaybı yaşama olasılığı olan maç sayısı bir hayli az. Zorlu geçmesi beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında üç puana üç golle ulaşılınca, herkes ufaktan önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçından çok Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabındaki Juventus maçlarını konuşmaya başladı. Fakat benim daha çok merak ettiğim bir şey var; Victor Osimhen'in dün akşam attığı gol sonrası sevinmeyişinin sebebi neydi acaba? Konuştuğum birkaç kişi "kendine kızdı" yorumunda bulundu ama açıkçası ben çok emin değilim. Yine de tüm karşılaşma boyunca Victor Osimhen'in muhteşem mücadelesini sürdürdüğünü ve her zamanki gibi çok istekli oynadığını vurgulamalıyım.
MUSTAFA ÇULCU: HAKEM RAHATLADI
Galatasaray ön bölgede etkili ama savunmada riskli ve güven vermeyen pozisyon alıyor. Rizespor'un savunma arkasına attığı toplarda hep tehlike yaşadılar. Osimhen'i de ilk yarıda topla buluşturmakta zorlanınca Osimhen etkisiz gözüktü. Ama ikinci yarı neredeyse kaleci dahil tüm Rizespor savunmasını çalımlayıp attığı gol çok klas ve buram buram yetenek kokan bir Osimhen golüydü. Okan hoca tüm oyuncuları sahaya sürme fırsatı bulduğu haklı bir galibiyet aldı.
Ozan Ergün'ün son 5 maçı; 2 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 1 Beşiktaş ve arada Süper kupa Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 4. hakem demek ki MHK'nin göz bebeği ama daha 2'de Taha'ya çıkan sarı, 7'de topsuz alanda Osimhen'i tek kol çekip indiren Samet'e çıkmayan sarı, 16'da Abdülkerim-Sowe hava topunda Rizespor lehine çaldığı faul, 30 saniye sonra Sara- Mihaila mücadelesinde Sara'ya sarı çıkarmadığı gibi Galatasaray lehine faul çalması, 39'da Yunus- Laçi mücadelesinde devam etmesi gerekirken Rizespor lehine faul uydurması, göğsünde taşıdığı o FIFA kokartını henüz hak etmediğini gösterdi. Barış'ın golünde hakemler, eğitimciler ve MHK'nin ofsayt konusunda ders çıkaracağı akademik çok kriter ve konu var. Laçi'nin şutunda Torreira'nın kapalı kolu ve sırtında seken topta Rizespor penaltı bekledi. 1.5 dakika VAR neyi inceldiyse nihayet doğru kararla penaltı yok dedi. Rizespor'un 60'da attığı golde Sowe ofsayt, iptal doğru. Galatasaray'ın gollerinden sonra hakem de rahatladı.
ZEKİ UZUNDURUKAN: GALATASARAY BİR BARIŞ ALPER DAHA TRANSFER ETMİŞ
Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında adeta çay keyfinde bir galibiyet alarak İstanbul'a döndü. Galatasaray takım halinde çok iyiydi. Bütün futbolcular birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir görüntü ortaya koydu. Yeni transfer Lang'ı izlerken 'Galatasaray yeni bir Barış Alper Yılmaz daha transfer etmiş' dedim içimden! Lang tam bir yürek savaşçısı! Ayrıca pozisyon bilgisi, oyun zekası mükemmel! Ya bazuka gibi şutlarına ne demeli... Bir kanat oyuncusunda olması gereken en önemli şey hızdır, Lang adeta rüzgar gibi. Dün Galatasaray'ın hücum gücüne güç kattı ve ilk asistini de yaptı.
Uzun süredir beklentilerin altında kalan Yunus Akgün'ü de çok beğendim. Attığı gol öncesindeki top kapma mücadelesi ve sonrasında takipçiliği jeneriklikti. Sane'siz, Lemina'sız bu kadar tahrip gücü yüksek bir futbol ortaya koydu Galatasaray! Hem de deplasmanda oynamasına rağmen rakibine net gol pozisyonu bile vermeden! İlk yarıyı yüzde 91 pas isabetiyle oynadı Sarı-Kırmızılılar. Çaykur Rizespor, Galatasaray kalesinde çok etkili olmayan şutlarla gol aradı.
Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray savunmasının yine sigortasıydı. Hatasız bir maç çıkarırken, kademeye girme ve top uzaklaştırma ustası olduğunu yine belgeledi Abdülkerim Bardakçı! Kenar bekleri Sallai ve Jakobs da günündeydi. Gol perdesini açan Barış Alper'in sıyırtma kafa vuruşunu A Plus golcülerde bile göremiyoruz artık... Barış Alper Yılmaz bu takımın adeta bir gaz pedalı...
Torreira, her zaman olduğu gibi dün de Aslan'ın oksijen tüpüydü, atom karıncasıydı. Uzay golcüsü Osimhen ise Çaykur Rizespor savunmasını dağıtan isim oldu. Turbo motor gibiydi. Hiç pes etmedi ve yine golünü attı. Galatasaray, Rize deplasmanında 3-0 gibi net bir skorla kazanırken, üç topu da direkten döndü. Sara, Lang ve İcardi füze gibi şutları ile kale direklerinin canını yaktı! Galatasaray ligde 21. maçını oynadı ve tam 9 maçta kalesini gole kapattı.
Bu istatistik, Galatasaray'ın ne kadar iyi bir kalecisi ve taş gibi bir savunması olduğunun da bir göstergisi. Lider Galatasaray çok iyi yolda. Üstelik de artık alternatifli ve zengin bir yedek kulübesi de var! Daha ne olsun! Galatasaray taraftarı bu takımla gurur duymalı ve dağ gibi arkasında durmalı! Çünkü yoluna gümbür gümbür devam eden bir Galatasaray var!
LEVENT TÜZEMEN: KADRO AVANTAJI
Yeni transferler, sadece kadroda kaliteli bir derinlik yaratmadı, G.Saray'a da müthiş bir hava getirdi. Eğer Okan Buruk, bu kaliteli derin kadroyu sezon başında kurmuş olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray kesinlikle ilk 8 arasında yer alırdı. Kulübedekilere bir göz atalım; İcardi, İlkay, Asprilla, Singo, Boey, Nhaga, Eren ile cezalı Lemina ve sakat olan Sane düşünüldüğünde müthiş etkileyici ve kaliteli bir kadronun ortaya çıktığı görülüyor. Şimdi, Okan hocanın eli güçlenecek, mazeret üretme konusunda şansı olmayacak. Derin kadro, her yerin iki adamı olduğunu bize gösterdi. Rize maçında G.Saray, zaman zaman sarsılsa da maç boyu oyunu elinde tuttu, pozisyon zenginliği içinde yaşadı. Final paslarında tercihler doğru olsaydı çok daha farklı bir skor öne çıkardı.
Ama 4 oyuncuyu bir kenara koyuyorum. 1-Kendisine özel atletik performans hocası tutan Sara maç boyu enerjisini hiç kaybetmedi, savunma-hücum arasında mekik dokudu, gol aradı savunmadan Rize ataklarını bile engelledi. 2-Lemina'nın olmadığı maçta Torreira orta sahanın yine dinamosu oldu savunmayı rahatlatacak pozisyonlar sağlayıp topu oyuna akıllı soktu. 3-Gecenin yıldızı Jakobs oldu. Hatasız oynadı, Rize hızlı ataklarına izin vermedi sürekli hücuma katıldı. Çabukluğu ile rakip atakları kesti. 4-Osimhen, yeterli pas alamamasına rağmen sürekli koşularıyla rakip savunmanın huzurunu bozdu attığı gol, çok zordu, çalımı ve vuruşu mükemmeldi.