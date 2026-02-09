FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 41 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 29 ilde gerçekleştirildi.