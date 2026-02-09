FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 41 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'nün güncel yapılanmasına düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "41'i tutuklandı.4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Hızlı Özet Göster
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
- Operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 29 ilde gerçekleştirildi.
- Yakalanan şüphelilerden 41'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Şüphelilerin ankesörlü telefonlarla örgüt içi irtibat kurdukları, terör örgütüyle iltisaklı yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada FETÖ propagandası yaptıkları belirtildi.
- Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'nün güncel yapılanmasına düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
FETÖ'ye yönelik 29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık.
FETÖ terör örgütünün"Güncel Yapılanması"içerisinde faaliyet yürüten,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan,
Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,
Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan ve
Yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüpheli yakalandı.
41'i TUTUKLANDI.
4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.
Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor
Emeği geçenleri tebrik ediyorum.