Tedesco’dan Samandıra’da sıcak mesaj

Sarı-Lacivertliler’in hocası Tedesco, Samandıra Tesisleri’nde kulüp çalışanlarının yeni yılını kutladı. Toplantı yapan İtalyan hoca “Biz büyük bir aileyiz” mesajı verdi.

Giriş Tarihi :27 Aralık 2025
Domenico Tedesco'nun, Süper Lig'deki Eyüpspor maçı öncesi Samandıra Tesisleri'nde kulüp çalışanlarını bir araya topladığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin hocasının toplantıda "4 aydır buradayım ama sanki 5 yıldır çalışıyor gibiyim" diyerek çalışanlara sıcak bir mesaj verdiği belirtildi. İtalyan teknik adam, tek tek herkesle tokalaşıp yeni yıllarını kutladı ve geleneksel İtalyan kültürünü yansıtan hediyeler verdi. Samandıra'yı evi, personeli de ailesi gibi gören Tedesco'nun, dini bayramlara ve konulara büyük önem verdiği de dikkat çekiyor. Kulüpten edinilen bilgiye göre, Domenico Tedesco cuma namazı saatine antrenman programı koymaktan çok kaçınıyor.

