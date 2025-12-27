PODCAST CANLI YAYIN
Osimhen 2025’e damga vurdu

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 2025 yılında en iyi 10 ligde en çok gol atan 5. futbolcu konumunda.

27 Aralık 2025
Galatasaray'da taraftarların sevgilisi konumundaki Victor Osimhen, attığı gollerle Avrupa'yı sallıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı, 2025 yılında attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Cimbom'un yıldızı Victor Osimhen, bu yıl top 10 ligde forma giyerek en çok gol atan 5. futbolcu konumunda. Nijeryalı golcü, 2025 yılında 42 maçta 37 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, Gyökeres Guirassy, Dembele ve Alvarez gibi yıldız isimleri ise geride bıraktı. 2025 yılının en golcü oyuncuları sıralamasında Fenerbahçeli En Nesyri 59 maçta attığı 29 golle 9. sırada bulunuyor. Bu arada Victor Osimhen, Süper Lig'de 2025 yılının bütününde 3 istatistikte ligin zirvesinde bulundu. 23 gol atan Osimhen, 226 rakip ceza sahasında topla buluştu ve 57 isabetli şut buldu. Osimhen, 2025 yılında 42 maçta 37 kez fileleri havalandırdı.

EN GOLCÜ OYUNCULAR

Oyuncu Maç Gol
Kylian Mbappe 56 58
Harry Kane 51 48
Vangelis Pavlidis 58 42
Erling Haaland 41 37
Victor Osimhen 42 37

