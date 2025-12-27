Osimhen 2025’e damga vurdu

Galatasaray'da taraftarların sevgilisi konumundaki Victor Osimhen, attığı gollerle Avrupa'yı sallıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı, 2025 yılında attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Cimbom'un yıldızı Victor Osimhen, bu yıl top 10 ligde forma giyerek en çok gol atan 5. futbolcu konumunda. Nijeryalı golcü, 2025 yılında 42 maçta 37 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, Gyökeres Guirassy, Dembele ve Alvarez gibi yıldız isimleri ise geride bıraktı. 2025 yılının en golcü oyuncuları sıralamasında Fenerbahçeli En Nesyri 59 maçta attığı 29 golle 9. sırada bulunuyor. Bu arada Victor Osimhen, Süper Lig'de 2025 yılının bütününde 3 istatistikte ligin zirvesinde bulundu. 23 gol atan Osimhen, 226 rakip ceza sahasında topla buluştu ve 57 isabetli şut buldu. Osimhen, 2025 yılında 42 maçta 37 kez fileleri havalandırdı.

EN GOLCÜ OYUNCULAR