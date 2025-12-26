PODCAST CANLI YAYIN
Okan buruk 6 numara transferi için son kararını verdi: "Onyedika'yı istiyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk’un uzun süredir takip ettiği Brugge’un yıldızı Raphael Onyedika’nın alınmasını istediği öğrenildi. Ancak Belçika kulübü Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettiği için şubat başından önce bu transferin çok zor olduğu da belirtildi

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2025
Orta sahasını üst seviye bir oyuncu ile takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Çok sayıda isimle temasa geçen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un istediği isim belli oldu. Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca, Club Brugge formasını giyen Raphael Oynedika'nın alınmasını talep etti.

DAHA ÖNCE DE İSTENDİ
Nijeryalı yıldız geçtiğimiz yaz ve ara transfer dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer yüksek maliyet engeline takılmıştı. Buruk'un uzun süredir Onyedika'yı takip ettiği ve çok beğendiği de belirtiliyordu. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde hem 24 yaşındaki futbolcu hem de Brugge'le temasa geçeceği öğrenildi. Ancak Belçika kulübü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için şubat ayı başından önce transferde yol alınmasının zor olduğu belirtiliyor. Ayrıca Brugge'ün 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de öne sürülüyor.

OSIMHEN'LE BERABER!
Galatasaray'ın 6 numara transferine 20-25 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da gelen bilgiler arasında. Club Brugge'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika şu anda Victor Osimhen'le beraber Afrika Kupası'nda Nijerya formasını giyiyor.YÖNETİMDEN

