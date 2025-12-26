PODCAST CANLI YAYIN
Karagümrük dibe vurdu

Sezona Çek teknik adam Marcel Licka yönetiminde başlayan Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk 10 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi alarak sadece 4 puan toplayabildi. Alınan kötü sonuçların ardından Licka ile yollar ayrıldı.

Giriş Tarihi :26 Aralık 2025
Fatih Karagümrük, sezonun ilk yarısını son sırada tamamladı. Sezona teknik direktör Marcel Licka yönetiminde giren Kırmızı-Siyahlı takım, 10. haftayı birer galibiyet, beraberlik ve 8 yenilgiyle geçti. Bu sürede 4 puan toplanınca Çek teknik adam ile yollar ayırıldı. Licka'nın yerine yardımcı antrenör Onur Can Korkmaz ile devam eden İstanbul temsilcisi, 7 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan alabildi. İlk yarıyı 9 puanla kapatan Fatih Karagümrük, 18 takım arasında son sırada kaldı.

