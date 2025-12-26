Fenerbahçe dünya yıldızı bir orta saha için kolları sıvadı

Fenerbahçe'de merkez orta saha transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in bu doğrultuda gündemine aldığı en dikkat çekici isimlerden biri ise Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka oldu. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu için görüşmeler yapıyor. 30 yaşındaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Öte yandan Bayern Münih yönetiminin de uygun şartların oluşması halinde Sarı-Lacivertliler ile masaya oturmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında.



AYRILIĞA ONAY VERMEDİ

Transferdeki en büyük engel ise Bayern Münih'in genç teknik direktörü Vincent Kompany. Belçikalı çalıştırıcının, Goretzka'nın kadroda kalmasını istediği ve ayrılığına onay vermediği kaydedildi. Bu durum, transferin önündeki en kritik pürüz olarak öne çıkıyor. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde gündemine aldığı 27 yaşındaki Hollandalı Veerman'ın transferinden vazgeçmişti. Teknik Direktör Tedesco'nun verdiği rapor doğrultusunda bu dosya kapanırken, rotanın daha üst düzey ve tecrübeli bir isme çevrildiği görülüyor.



DİĞER ADAY ROCCO REİZ

Sarı-Lacivertliler'de orta saha adaylarına bir yenisinin daha eklendiği belirtildi. Yönetimin, Almanya'da Mönchengladbach forması giyen Rocco Reitz'i araştırdığı öğrenildi

