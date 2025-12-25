Musaba Fenerbahçe’yi istatistikleriyle büyüledi! Tedesco’nun tercihi netleşti

Fenerbahçe'nin sözleşmesinde yer alan 5 milyon 750 bin euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek 4,5 yıllığına kadrosuna katmaya hazırlandığı Samsunsporlu Anthony Musaba'nın tercih edilme nedeni ortaya çıktı. Hollandalı sol kanat oyuncusunun Sarı-Lacivertli takımın İtalyan hocası Domenico Tedesco'yu etkileyici istatistikleriyle büyülediği öğrenildi.

İLK 10'DA FENERLİ YOK

38 başarılı dripling ile Sane'nin ardından bu alanda en başarılı oyuncu olan Musaba, Tedesco'nun gözüne girdi. Listenin 3. sırasında Barış Alper yer alırken ilk 10'da Fenerbahçe'den bir oyuncu bulunmuyor. Musaba yine Sane'nin ardından 9 kezle en fazla gol şansı yaratan isim. Rakip ceza sahası içinde 70 kez topla buluşan yıldız isim, Osimhen'den sonra 2. sırada. Tedesco, böyle bir oyuncusu olmaması nedeniyle Musaba'yı çok istedi.



BARTUĞ'A İZİN YOK

Beşiktaş ile oynanan maçta sahanın iyi isimlerinden biri olan Bartuğ Elmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Samsunspor'un 22 yaşındaki ön liberoyu transfer etmek için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı ancak oyuncuyu göndermek istemeyen Sarı-Lacivertliler'in bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Bu sezon 7 maçta şans bulan genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.



İRFAN CAN'LA YOLLAR AYRILIYOR

Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almayan İrfan Can Eğribayat ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. 27 yaşındaki file bekçisine bazı Süper Lig ekiplerinin yanı sıra yurt dışından da ilgi olduğu öğrenildi. Kaleci rotasyonunda 3. sıraya gerileyen İrfan Can bu sezon 6 maçta 7 gol yerken 2 maçta ise kalesini gole kapattı.