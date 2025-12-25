SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Musaba Fenerbahçe’yi istatistikleriyle büyüledi! Tedesco’nun tercihi netleşti

38 başarılı dripling ile bu alanda Leroy Sane’den sonra 2. olan Hollandalı futbolcu yine Sane’nin ardından en çok gol şansı yaratan (9) 2. oyuncu konumunda

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2025
Musaba Fenerbahçe’yi istatistikleriyle büyüledi! Tedesco’nun tercihi netleşti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin sözleşmesinde yer alan 5 milyon 750 bin euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek 4,5 yıllığına kadrosuna katmaya hazırlandığı Samsunsporlu Anthony Musaba'nın tercih edilme nedeni ortaya çıktı. Hollandalı sol kanat oyuncusunun Sarı-Lacivertli takımın İtalyan hocası Domenico Tedesco'yu etkileyici istatistikleriyle büyülediği öğrenildi.

İLK 10'DA FENERLİ YOK
38 başarılı dripling ile Sane'nin ardından bu alanda en başarılı oyuncu olan Musaba, Tedesco'nun gözüne girdi. Listenin 3. sırasında Barış Alper yer alırken ilk 10'da Fenerbahçe'den bir oyuncu bulunmuyor. Musaba yine Sane'nin ardından 9 kezle en fazla gol şansı yaratan isim. Rakip ceza sahası içinde 70 kez topla buluşan yıldız isim, Osimhen'den sonra 2. sırada. Tedesco, böyle bir oyuncusu olmaması nedeniyle Musaba'yı çok istedi.


BARTUĞ'A İZİN YOK

Beşiktaş ile oynanan maçta sahanın iyi isimlerinden biri olan Bartuğ Elmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Samsunspor'un 22 yaşındaki ön liberoyu transfer etmek için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı ancak oyuncuyu göndermek istemeyen Sarı-Lacivertliler'in bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Bu sezon 7 maçta şans bulan genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.


İRFAN CAN'LA YOLLAR AYRILIYOR

Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almayan İrfan Can Eğribayat ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. 27 yaşındaki file bekçisine bazı Süper Lig ekiplerinin yanı sıra yurt dışından da ilgi olduğu öğrenildi. Kaleci rotasyonunda 3. sıraya gerileyen İrfan Can bu sezon 6 maçta 7 gol yerken 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe’den peş peşe açıklama
Rezan Epözdemir’in Maybach oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31’de PAN-PAN uyarısı verip 20.38’de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan’dan Libya Başbakanı Dibeybe’ye ve Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’ye ayrı ayrı başsağlığı telefonu!
Kuruluş Orhan’da nefes kesen hesaplaşma! Orhan Bey Prenses Asporça’yı Mabed Şövalyelerin elinden kurtardı
Murat Ongun’un özel kaleminin evine arama! Klozete gizlenmiş 11 gram uyuşturucu bulundu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı’dan ölü bebek savunması! Hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum
Başkan Erdoğan’dan hadsiz Netanyahu’ya sert tepki: Teneke tıngırtısından başka farkı yok
11. Yargı Paketi: Kovid düzenlemesi Meclis’te kabul edildi! Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
Rezan Epözdemir’in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Başkan Erdoğan’dan CHP’lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: Allah akıl fikir versin
Ankara’da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray’ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası