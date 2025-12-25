SON DAKİKA
Mauro Icardi belki eski gücünde değil ama attığı gollerle yine damgasını vuruyor

Bu sezon 9 gol atan Aslan Kral, Avrupa’nın en iyi 10 liginde dakika başına en çok go l atan santrforlar arasında 6. sırada yer alıyor... Tangocu, 80 dakikada bir fileleri havalandırıyor

Giriş Tarihi :25 Aralık 2025
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık ve ailevi problemleri nedeniyle sıkıntılı günler geçirdi. Geri dönüşüyle birlikte zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oldu. Eski gücünde olmadığına dair yorumlar yapıldı. Sözleşmesinin son yılında olduğu için spekülasyonlar yapıldı.

İSTATİSTİKLER ORTADA
Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi, hakkında yapılan eleştirilere ise sahada cevap verdi. Yapılan olumsuz yorumların aksine istatistikler onun halen bir gol makinesi olduğu gerçeğini gözler önüne serdi. Arjantinli golcü, Avrupa'nın en iyi 10 liginde dakika başına en çok gol atan 6. oyuncu konumunda.

MBAPPE'Yİ GEÇTİ
Yıldız oyuncu, bu sezon 716 dakikada 9 gol attı. Her 80 dakikada bir fileleri havalandırdı. Listenin ilk basamağında ise Nijmegen'de forma giyen Kento Shiogai'yi yer alıyor. Shiogai, 372 dakikaya 7 gol sığdırdı. 53 dakikada bir gol sevinci yaşadı. 10. sırada ise Real Madrid'in yıldızı Mbappe var. 1570 dakikada 18 kez fileleri sarsan Fransız yıldız, 87 dakikada bir ağları havalandırdı.


TÜRKİYE'DE MUTLU

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, Türkiye'den ayrılması için Icardi'yi ikna ettiğine dair çıkan haberlere cevap verdi. Türkiye'de mutlu olduğunu ve transfer işine karışmadığını söyleyen China Suarez, "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum!" dedi.


FLAŞ ICARDİ İDDİASI

River Plate Başkanı Stefano Dante Cozza Di Carlo ile Mauro Icardi'nin transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Arjantin medyasındaki haberlere göre, "Puerto Madero'daki bir ofiste buluştular. Oyuncu, River Plate başkanına kulüpte oynamak istediğini iletti ve mali hususların ikinci planda kalabileceğini açıkça belirtti. 9 numaralı oyuncunun transferini tamamlamak için River Plate'in Galatasaray ile görüşmesi gerekecek. Oyuncunun Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesinin bitimine altı ay daha var" ifadeleri yer aldı.

