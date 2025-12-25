SON DAKİKA
Felipe Augusto'dan şaşırtan itiraf! "Çocukken oyunda Trabzonspor'u seçerdim"

Trabzonspor'un Brezilyalı golcü oyuncusu Felipe Augusto kulüp dergisine özel açıklamalarda bulundu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2025
Felipe Augusto’dan şaşırtan itiraf! Çocukken oyunda Trabzonspor’u seçerdim

Trabzonspor'un Brezilyalı golcü oyuncusu Felipe Augusto kulüp dergisine özel açıklamalarda bulundu. Çocukken konsol oyunlarında Trabzonspor'u seçtiğini belirten Augusto, "Bunu ilk söylediğimde insanların güldüğünü biliyorum ama bu söylediğim gerçekti. O yaşta oynarken sürekli Trabzonspor'dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra, oyundaki gibi gerçek hayatta da teklif gelince şaşırdım ve 'bu tesadüf değilmiş, olması gereken şeyler oluyormuş" ifadelerini kullandı. Augusto, "Burada oynamak çok büyük bir mutluluk. Oyun konsollarından sonra gerçek hayatta da bu forma için oynamak gerçekten harika hissettiriyor" dedi.

Haber: Yunus Emre Sel

