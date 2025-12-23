PODCAST CANLI YAYIN
Icardi’den Hagi’ye duygusal mektup: 'İlham vermeye devam et'

Hagi’nin rekorunu geçen Icardi, efsane isme yazdığı mektupta, “Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez”ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi :23 Aralık 2025
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçta Mauro Icardi, attığı gol ile Gheorghe Hagi'yi geride bırakıp Galatasaray'ın lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Arjantinli yıldız oyuncu, Hagi için yazdığı özel bir mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Icardi mektubunda, "Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda, maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

İLHAM VERMEYE DEVAM ET

Icardi'nin paylaşımına yanıt veren Hagi ise "Galatasaray tarihine hoş geldin. Galatasaray için altından sayfalar yazmaya ve gelecek nesillere ilham vermeye devam et" dedi.

