Kartal gaza bastı: Hedef 2 Ocak’a kadar en az 2 transfer

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kazandıkları Çaykur Rize maçı sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu. Yalçın, "Savunmaya 3 oyuncu planlıyoruz. 4-6 transfer planımız var. Merkez orta saha ve savunmada sıkıntılarımız var" ifadelerini kullanmıştı. Yalçın, transfer istedi, yönetim de harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, transfer döneminin ilk günü olan 2 Ocak'ta 2 ismi açıklamak için yoğun uğraş veriyor. Sergen hoca, Young Boys'un sol kanat oyuncusu Jaouen Hadjam'ın transferini kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği bir başka isim ise Loirent'te top koşturan Arthur Avom... Fransız medyası, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Beşiktaş'ın 21 yaşındaki Kamerunlu yıldızı istediğini iddia etmişti. Avom'un kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

