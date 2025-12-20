L’Equipe yazdı: Galatasaray Arthur Avom’u istiyor

Galatasaray ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe'te yer alan haberde Cimbom'un Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'da forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Arthur Avom ile ilgilendiği belirtildi. Haberde sezon sonunda kontratı sona erecek oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu olduğu da belirtildi. Lorient forması altında bu sezon 16 maçta 1 asist yapan genç oyuncuya Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe, Beşiktaş, Rennes ve Club Brugge'un da ilgi gösterdiği belirtildi. Lorient'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Avom yüksek top tekniği ile ön plana çıkıyor. Önemli takımların listesinde yer alan Avom'un ara transfer döneminde Lorient'dan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu da haberin detayında yer aldı.