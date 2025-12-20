SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

L’Equipe yazdı: Galatasaray Arthur Avom’u istiyor

Fransız basını Galatasaray’ın Lorient forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncu ile ilgilendiğini öne sürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2025
L’Equipe yazdı: Galatasaray Arthur Avom’u istiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe'te yer alan haberde Cimbom'un Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'da forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Arthur Avom ile ilgilendiği belirtildi. Haberde sezon sonunda kontratı sona erecek oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu olduğu da belirtildi. Lorient forması altında bu sezon 16 maçta 1 asist yapan genç oyuncuya Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe, Beşiktaş, Rennes ve Club Brugge'un da ilgi gösterdiği belirtildi. Lorient'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Avom yüksek top tekniği ile ön plana çıkıyor. Önemli takımların listesinde yer alan Avom'un ara transfer döneminde Lorient'dan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu da haberin detayında yer aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran’ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci’ye esrar mesajı | İstanbul’a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci’yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis’e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Kasım Garipoğlu’nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
İzmit’te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait?
Gram altın 2026’da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü’ne! Bilal Erdoğan’dan çağrı: Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü’nün kızının İstanbul’a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran lolita mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14’lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Berat Albayrak’ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Tedesco’dan Oosterwolde raporu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Bahis uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | Hesaplara hemen el konulabilecek