SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş’ta Mert Günok yol ayrımında

Beşiktaş’ta formayı Ersin Destanoğlu’na kaptıran Mert Günok, ocak ayında gelecek transfer tekliflerini bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2025
Beşiktaş’ta Mert Günok yol ayrımında

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

BEŞİKTAŞ'TA bu sezon yedek kulübesine hapsolan kaleci Mert Günok'un takımdan ayrılması gündeme geldi. Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen 36 yaşındaki file bekçisinin, devre arası gelecek teklifleri bekleyeceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da uzun süredir kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un forma giymediği için mutsuz olduğu öğrenildi. Sezon başında Avrupa elemelerinde ve Süper Lig'in ilk 8 haftasında kaleyi koruyan 36 yaşındaki file bekçisi, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından ise kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmişti. Mert Günok, yönetim ve teknik heyet kararıyla sezon başında kaptanlık görevine de veda etmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran’ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci’ye esrar mesajı | İstanbul’a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci’yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis’e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Kasım Garipoğlu’nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
İzmit’te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait?
Gram altın 2026’da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü’ne! Bilal Erdoğan’dan çağrı: Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü’nün kızının İstanbul’a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran lolita mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14’lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Berat Albayrak’ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Tedesco’dan Oosterwolde raporu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Bahis uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | Hesaplara hemen el konulabilecek
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Fatih Ürek bitkisel hayata girdi mi? Menajerinden açıklama geldi Fatih Ürek bitkisel hayata girdi mi? Menajerinden açıklama geldi FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı İzmit’te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait? İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait? Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter’e protesto! Yüksek sesle Güllü’nün şarkılarını çaldılar Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter'e protesto! Yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldılar Gerçek 302 numarada gizliydi! Revna Sarıgül eşi Ömer Sarıgül’ün ihanetini böyle öğrendi Gerçek 302 numarada gizliydi! Revna Sarıgül eşi Ömer Sarıgül’ün ihanetini böyle öğrendi CHP Arnavutköy’de deprem! İki meclis üyesi ve 100 partili istifa etti: AK Parti’ye katılanlar var CHP Arnavutköy'de deprem! İki meclis üyesi ve 100 partili istifa etti: AK Parti'ye katılanlar var