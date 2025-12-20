Beşiktaş’ta Mert Günok yol ayrımında

BEŞİKTAŞ'TA bu sezon yedek kulübesine hapsolan kaleci Mert Günok'un takımdan ayrılması gündeme geldi. Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen 36 yaşındaki file bekçisinin, devre arası gelecek teklifleri bekleyeceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da uzun süredir kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un forma giymediği için mutsuz olduğu öğrenildi. Sezon başında Avrupa elemelerinde ve Süper Lig'in ilk 8 haftasında kaleyi koruyan 36 yaşındaki file bekçisi, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından ise kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmişti. Mert Günok, yönetim ve teknik heyet kararıyla sezon başında kaptanlık görevine de veda etmişti.