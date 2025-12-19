SON DAKİKA
Ederson'dan Kadıköy övgüsü

Fenerbahçe kalecisi Ederson, “Kadıköy atmosferinde başka bir dünyadasın gibi, çok iyi” diye konuştu.

19 Aralık 2025
kalecisi Ederson, "Kadıköy'de beni en etkileyen şey ısınmaya çıktığımızda taraftarlarımızın oyuncuların isimlerini bağırması. Oyuncunun oraya gitmesi ve selamlaması. Bunu Avrupa'nın diğer yerlerinde göremezsin. Bu benim için büyük bir an, farklı bir his. Kadıköy atmosferinde başka bir dünyadasın gibi, çok iyi" şeklinde konuştu. Ederson, "Fenerbahçe beni projesiyle oldukça etkiledi. Ve tabii ki tarihiyle, Fenerbahçe'de oynamış Brezilyalı futbolcularıyla... Bazılarıyla konuştum ve bu da süreci oldukça kolaylaştırdı" dedi.
Brezilyalı eldiven, "Hepimiz çok iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Ve büyük şeyler başarmak istiyoruz" dedi.

