Galatasaray Bu gün Başakşehir’i konuk edecek: Karşılaşma 20.30’da atv’de yayınlanacak!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele atv'den yayımlanacak. İki takım arasındaki son maçı Sarı-Kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanmıştı. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır, bugünkü Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için bugün görev alamayacak.

