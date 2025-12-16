Avrupa'nın gıdada en ucuz ülkesi belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı

Edinilen bilgilere göre, yarından geçerli olmak üzere benzine 83 kuruşluk yeni bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

Benzine İkinci İndirim Geliyor

Haftaya hızlı bir giriş yapan akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Sürücüler bu sabah güne indirimle başladı. 16 Aralık 2025 itibarıyla benzinin litre fiyatına tam 2 lira 2 kuruşluk bir indirim uygulandı. Bu indirim henüz depolara yeni yansımışken, kaynaklar bir sonraki indirim tarihini ve miktarını şimdiden duyurdu.

⛽ Edinilen bilgilere göre, yarından geçerli olmak üzere benzine 83 kuruşluk yeni bir indirim daha gelmesi bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte benzin fiyatları, uzun bir sürenin ardından psikolojik sınırların altına doğru gerilemiş olacak.

İndirim Sonrası Fiyatlar Ne Olacak?

Bu gece yarısı, yani yarına bağlanan saatlerde pompaların güncellenmesi bekleniyor. Gelecek olan 83 kuruşluk ikinci indirimle birlikte, İstanbul'da benzinin litre satış fiyatının yaklaşık olarak 51 TL 72 kuruş seviyelerine inmesi öngörülüyor. Sürücüler, üst üste gelen bu indirimlerle depolarını daha uygun maliyetle doldurma fırsatı bulacak.