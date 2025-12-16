PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tek rakibi Barcelona: PSG, Benfica, Roma ve PSV’yi solladı!

Cimbom Avrupa’nın en büyük 10 liginde bu yıl içinde topladığı 90 puanla Katalan devinden sonra (93) hem en çok puan alan hem en yüksek puan ortalaması olan ikinci takım konumunda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2025
Tek rakibi Barcelona: PSG, Benfica, Roma ve PSV’yi solladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de 39 puanla lider durumda bulunan Galatasaray 2025 yılı içinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılı takım bu yıl içinde 36 lig maçına çıkıp 28 galibiyet aldı. 6 kez sahadan 1 puanla ayrılan Cimbom söz konusu süreçte 2 yenilgi yaşadı. 80 gol atıp kalesinde ise 24 gol gördü. Aslan bu periyotta 90 puan topladı. 2.50'lik ortalama ile 90 puana ulaşan Cimbom, Avrupa'nın en büyük 10 ligine bakıldığında 93 puanlı Barcelona'dan sonra hem en çok puan alan hem de en yüksek puan ortalaması olan ikinci takım konumunda.

Sarı-Kırmızılı takımı 77 puan ve 2.40 ortalama ile Portekiz ekibi Sporting takip ediyor. PSG ise 34 maçta elde ettiği 80 puan ve 2.34 ortalama ile 4. basamakta. Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ise 36 maçta 84 puan ve 2.33 ortalama ile 5. sırada yer alıyor. Jose Mourinho'nun Benfica'nın ise 74 maçta 32 puan ve 2.31 ortalama ile 7. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ülkesinin açıkladığı Afrika Uluslar Kupası'na dahil edilmişti. Osimhen'li Njierya'nın turnuvadaki fikstürü de belli oldu. İlk maçında 23 Aralık'ta Tanzanya ile karşılaşacak Nijerya, 27 Aralık'ta Tunus, 30 Aralık'ta da Uganda ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa maçında cezalı olan Osimhen, kupadaki Başakşehir ve Süper Kupa'daki Trabzonspor maçlarında oynayamayacak.

İDDİALARA YALANLAMA

Dün dış basında Mauro Icardi'nin ayrılık talebini yönetime ilettiği, Singo'nun da satış listesine konulduğu öne sürülmüştü. Yönetimin iki oyuncuyla ilgili çıkan haberleri yalanladığı ve futbolcularla yollarını ayırma gibi bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Silivri’deki yolsuzluk kavgasında CHP’lilerden Enver Aysever’e barış baskısı!
CHP’nin NTE’nin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek istediği ortaya çıktı! Skandal dava
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
Son dakika: Test sonuçları TAKVİM’de! Medyada esrarengiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Marmara’da 7’lik deprem olasılığı var mı? Şener Üşümezsoy yanıtladı | NYT’nin İstanbul depremi haberine tepki
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Bakan Yerlikaya’dan TBMM’de güvenlik raporu: 103 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Karadeniz’de İHA düşürüldü! MSB’den açıklama: Bölgede vurularak düşürülmüştür
Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Dünya Suriyeli Ahmed’i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu’nun Yahudi algısı çöktü
Güllü’nün ölümünde Sultan’ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan’dan tehdit: Ben yanarsam ikimiz de yanarız
Ahmet Çakar’ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın beden dili mercek altında: Kaygı yok vicdan yok
Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad’ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya’da gününü gün ediyor
Terörsüz Türkiye’de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti’den randevu talep etti | Hangi konular masada?
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Ekranda pornografiye geçit yok! RTÜK’ten HBO MAX ve Jasmine isimli yapıma inceleme: Sapkınlığın başrolünde Asena Keskinci
Öcalan’dan SDG ve Kandil’e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi’ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında
NYT’nin İstanbul iddiası! Büyük deprem yakın mı? Uzmanlar açıkladı: Yanılıyorlar
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Ahmet Çakar’ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad’ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya’da gününü gün ediyor Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor