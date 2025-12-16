Tek rakibi Barcelona: PSG, Benfica, Roma ve PSV’yi solladı!

Süper Lig'de 39 puanla lider durumda bulunan Galatasaray 2025 yılı içinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılı takım bu yıl içinde 36 lig maçına çıkıp 28 galibiyet aldı. 6 kez sahadan 1 puanla ayrılan Cimbom söz konusu süreçte 2 yenilgi yaşadı. 80 gol atıp kalesinde ise 24 gol gördü. Aslan bu periyotta 90 puan topladı. 2.50'lik ortalama ile 90 puana ulaşan Cimbom, Avrupa'nın en büyük 10 ligine bakıldığında 93 puanlı Barcelona'dan sonra hem en çok puan alan hem de en yüksek puan ortalaması olan ikinci takım konumunda.

Sarı-Kırmızılı takımı 77 puan ve 2.40 ortalama ile Portekiz ekibi Sporting takip ediyor. PSG ise 34 maçta elde ettiği 80 puan ve 2.34 ortalama ile 4. basamakta. Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ise 36 maçta 84 puan ve 2.33 ortalama ile 5. sırada yer alıyor. Jose Mourinho'nun Benfica'nın ise 74 maçta 32 puan ve 2.31 ortalama ile 7. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ülkesinin açıkladığı Afrika Uluslar Kupası'na dahil edilmişti. Osimhen'li Njierya'nın turnuvadaki fikstürü de belli oldu. İlk maçında 23 Aralık'ta Tanzanya ile karşılaşacak Nijerya, 27 Aralık'ta Tunus, 30 Aralık'ta da Uganda ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa maçında cezalı olan Osimhen, kupadaki Başakşehir ve Süper Kupa'daki Trabzonspor maçlarında oynayamayacak.

İDDİALARA YALANLAMA

Dün dış basında Mauro Icardi'nin ayrılık talebini yönetime ilettiği, Singo'nun da satış listesine konulduğu öne sürülmüştü. Yönetimin iki oyuncuyla ilgili çıkan haberleri yalanladığı ve futbolcularla yollarını ayırma gibi bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.