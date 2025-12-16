O neslin tamamı: 5-10 yıla herkes Galatasaraylı olacak!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Özbek, "Amacımız, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak. Taraftarlarımız bizden bunu bekliyor. Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımıyız. Birinciyiz Türk kulüpleri arasında. Şimdi taraftarlarımız Avrupa'da başarı istiyor" diye konuştu.

ÇOCUKLAR ONLARA HAYRAN

Özbek,"Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Amacımız bir üst tura çıkmak. 24 içinde olmak. Sonra ne kadar ilerleyebileceğimize bakacağız" dedi. Özbek, "Yeni jenerasyon Icardi'yi çok seviyor. Özellikle 8-12 yaş arasındaki çocuklar. Şimdi Osimhen de var, onu da çok seviyorlar. Sonraki nesil; 5 ya da 10 yıl sonra, o neslin tamamı Galatasaraylılardan oluşacak" dedi.