Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mert Müldür farklı kazanılan Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertli futbolcu uzun bir süre sonra gol attığını söyleyerek, "Golden önemlisi aldığımız galibiyet oldu.

Bizim açımızdan bu sonuç çok iyi oldu. Çok iyi gidiyoruz inşallah böyle devam edecek. Maça çok iyi başladık. İlk gol çok önemliydi. Devreye 3-0 önde girmek bayağı iyi oldu. İkinci yarı durmadık 4. golü de bulduk ve kazanmayı bildik" ifadesini kullandı.



ASENSİO'DAN YİNE RESİTAL

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Brann maçında oynamayan Asensio, Konyaspor karşısında hücumun sağında görevlendirildi.10 numara pozisyonunda görev alan Asensio şimdiden 12 maçta 7 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Asensio geçen sezonun tamamında 25 maçta 5 gol, 5 asist yapmıştı.