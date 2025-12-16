PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kayserispor'dan sinyal: Yaşam fonksiyonları normale döndü!

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son haftalarda ortaya koyduğu performansla toparlanma sinyalleri verdi. Sarı-Kırmızılı ekip, ligde oynadığı son üç karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2025
Kayserispor’dan sinyal: Yaşam fonksiyonları normale döndü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son haftalarda ortaya koyduğu performansla toparlanma sinyalleri verdi. Sarı-Kırmızılı ekip, ligde oynadığı son üç karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Deplasmanda Rizespor'u 1-0 yenen Kayserispor, sonrasında oynadığı Eyüpspor maçını 1-1, Alanyaspor maçını 0-0 noktalandırdı. Sarı-Kırmızılılar, son üç maçta hanesine 5 puan yazdırdı. Kayserispor, ligin 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.


Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son haftalarda ortaya koyduğu performansla toparlanma sinyalleri verdi. Sarı-Kırmızılı ekip, ligde oynadığı son üç karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Deplasmanda Rizespor'u 1-0 yenen Kayserispor, sonrasında oynadığı Eyüpspor maçını 1-1, Alanyaspor maçını 0-0 noktalandırdı. Sarı-Kırmızılılar, son üç maçta hanesine 5 puan yazdırdı. Kayserispor, ligin 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Silivri’deki yolsuzluk kavgasında CHP’lilerden Enver Aysever’e barış baskısı!
CHP’nin NTE’nin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek istediği ortaya çıktı! Skandal dava
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
Son dakika: Test sonuçları TAKVİM’de! Medyada esrarengiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Marmara’da 7’lik deprem olasılığı var mı? Şener Üşümezsoy yanıtladı | NYT’nin İstanbul depremi haberine tepki
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Bakan Yerlikaya’dan TBMM’de güvenlik raporu: 103 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Karadeniz’de İHA düşürüldü! MSB’den açıklama: Bölgede vurularak düşürülmüştür
Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Dünya Suriyeli Ahmed’i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu’nun Yahudi algısı çöktü
Güllü’nün ölümünde Sultan’ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan’dan tehdit: Ben yanarsam ikimiz de yanarız
Ahmet Çakar’ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın beden dili mercek altında: Kaygı yok vicdan yok
Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad’ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya’da gününü gün ediyor
Terörsüz Türkiye’de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti’den randevu talep etti | Hangi konular masada?
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Ekranda pornografiye geçit yok! RTÜK’ten HBO MAX ve Jasmine isimli yapıma inceleme: Sapkınlığın başrolünde Asena Keskinci
Öcalan’dan SDG ve Kandil’e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi’ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında
NYT’nin İstanbul iddiası! Büyük deprem yakın mı? Uzmanlar açıkladı: Yanılıyorlar
Sizin İçin Seçtiklerimiz
‘Eşime neden baktın’ cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı ‘Eşime neden baktın’ cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı AK Parti’den CHP’nin Cemevi provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel’e gayrı milli yanıtı: Siyasi bühtandır AK Parti'den CHP'nin "Cemevi" provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel'e “gayrı milli” yanıtı: "Siyasi bühtandır" Mahzene girildi! Mehmet Akif Ersoy’un Gececisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar? "Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar? Fenerbahçe’de fesih kararı! Fenerbahçe'de fesih kararı! NYT’nin İstanbul iddiası! Büyük deprem yakın mı? Uzmanlar açıkladı: Yanılıyorlar NYT'nin İstanbul iddiası! Büyük deprem yakın mı? Uzmanlar açıkladı: "Yanılıyorlar" Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr’nin sorusunu yanıtladı: Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"