Kanarya 2 maç sonra kazanınca ligde 2. sıraya çıktı

Fenerbahçe 2 maçlık galibiyet hasreti Konyaspor karşısında bitti. Kanarya konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. 7'de Talisca'nın Bahadır'la karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta Bahadır gole izin vermedi. 14'te Asensio'nun geriye bıraktığı topa Talisca gelişine vurdu ama top auta gitti. Fenerbahçe 26'da VAR uyarısı sonrasında penaltı kazandı. 28'de Talisca penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi. 30'da Mert Müldür'ün dönerek yaptığı vuruşta Calusic'e çarpan top ağlarla buluştu: 2-0. 37'de bir kez daha sahneye çıkan Talisca çaprazdan nefis vurdu bu golle Fenerbahçe devreyi 3-0 önde tamamladı.

ASENSİO PERDEYİ KAPATTI

58'de Konyaspor'un kazandığı frikikte Bardhi sağ ayağının içiyle sert vurdu. Topa iyi uzanan Ederson topu son anda kornere gönderdi. 62'de Bardhi'nin kullandığı serbest atışta top barajdan döndü. 70'de Melih'in şutunda Ederson yatarak topu kontrol etti. 87'de Asensio attığı golle perdeyi kapattı:4-0



KONYA'YA KARŞI 22. GALİBİYET

Fenerbahçe Konyaspor'la evinde 25. kez karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakiplerini farklı devirerek Kadıköy'de 22. galibiyetini aldı. Konyaspor'un ise Kadıköy'de 2 galibiyeti bulunuyor.