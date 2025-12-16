Fenerbahçe’nin İtalyan hocası Tedesco’dan 4-0 yorumu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konya maçından sonra konuştu. İtalyan teknik adam, "İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe bana göre biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Mükemmellikten bahsediyorsanız, iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. Bugün ikinci yarıda biraz düştük. Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık, bugün de 4-0 kazandık. Takımın öz güveni için çok önemli" dedi.

FENERBAHÇE REKOR KIRDI

Fenerbahçe ilk yarıda dikkat çeken istatistiklere imza attı. Bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken (8) ve en yüksek beklenen gol değeri üreten (2.53 xG) takım F.Bahçe oldu. Kanarya, ilk 45 dakikada 2 de net gol pozisyonu kaçırdı.