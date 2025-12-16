PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe-Konyaspor maçında Talisca destan yazdı

Brezilyalı yıldız eski parlak günlerine yeniden döndü. Brann’a 3 gol atan Talisca dün de Konyaspor filelerini 2 kez sarstı. Sambacı yıldız resmi maçlarda bu sezon toplam 13. golüne ulaştı

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2025
Talisca durdurulamıyor... Brezilyalı yıldız son haftalarda gösterdiği başarılı performansla eski şaşaalı günlerine geri döndü. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Brann'a 3 gol atan Talisca dün de Konyaspor filelerini 2 kez sarsarak son 2 maçta 5 gol attı. Sambacı yıldız ligdeki gol sayısını 8'e çıkarırken resmi maçlarda da toplam 13. golüne ulaştı. Brezilyalı yıldız ayrıca resmi maçlarda 2 asist gerçekleştirdi.


TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR VARDI

Fenerbahçe'de taraftarlar hafta içi ve akşam saati olması nedeniyle maça beklenen ilgiyi göstermedi. Karşılaşmayı 28 bin taraftarın izlediği açıklandı. Öte yandan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, seremoniye futbolcularla birlikte çıktı.


İÇ SAHADA 6. GALİBİYET

Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 yenerken bu sezon evinde 6. galibiyeti almış oldu. Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de oynadığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fenerbahçe evinde fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.

