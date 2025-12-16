Cimbom’dan yerli harekatı: Sağ bek ve orta saha güçlenecek

Ara transfer döneminde takımdaki yerli sayısını artırmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sağ bek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Rizespor'un sağ beki Taha Şahin ve Hoffenheim'da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Tohumcu'yu gündemine aldığı öğrenildi. Cimbom'un oyuncular ve kulüpleriyle transfer görüşmelerine başladığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Rize formasıyla 16 maçta 1 gol kaydeden 25 yaşındaki Taha'nın kontratı 2028 yılında sona erecek. Alman ekibiyle 8 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki Umut ise 1 kez gol sevinci yaşadı. Gurbetçi futbolcunun sözleşmesi 2028'de bitecek.

