Beşiktaş hatalarla yıkıldı! Siyah-Beyazlılar bireysel yanlışlarla zirveden koptu

Beşiktaş bu sezon bireysel hatalardan kalesinde en çok gol gören takım... 8 kez bireysel hatalardan gol yiyen Kartal, Trabzonspor maçında da Gökhan'ın hatasında gole engel olamadı

Beşiktaş bu sezon bireysel hatalardan yediği gollerle dikkat çekiyor. Siyah- Beyazlılar bu alanda ligin lideri konumunda. Kartal, bu sezon bireysel hatalardan 8 gol yedi. Onu 5 hata sayısı ile Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Karagümrük takip ediyor. 4 bireysel hata yapan Gaziantep FK, Kayserispor ve Konyaspor ise diğer 3 takımın arkasından geliyor.

HEPSİ BÜYÜK DARBE OLDU

Siyah-BeyazlılarTrabzonspor maçında Gökhan'ın bireysel hatasında kalesinde gol görmüştü. Yine Gaziantep maçında Gökhan'ın ıskası, Karagümrük maçında Cengiz'in kaçan penaltısı ve Samsun'a karşı Cengiz'in hatalı pası, Kartal'ın puan kayıplarına neden oldu. Antalya maçında ise Rıdvan'ın hatalı pası, Fenerbahçe derbisinde Orkun'un kırmızısı ve Kasımpaşa maçında Abraham'ın kaçırdığı penaltılar büyük bir darbe oldu.