Trabzonspor–Beşiktaş maçında hakem kararları büyük tartışma yarattı

Trabzonspor 6. dakikada Orkun’un Serdar’a yaptığı faul sonrası kırmızı bekledi. Beşiktaş cephesi ise Toure’ye çıkan kırmızıya isyan etti

15 Aralık 2025
Akyazı'da nefesleri kesen dev maçta yine hakem tartışması vardı. Maçın henüz 6. dakikasında Orkun Kökçü, Serdar Saatçi'nin bileğine sert şekilde bastı. Trabzonspor bu faulün ardından kırmızı kart beklerken hakem Ali Şansalan sarı kart çıkardı. VAR da çağrı yapmadı. 38. dakikada ise El Bilal Toure, Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrasında VAR uyasıyla direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaş cephesi bu karara çok büyük tepki gösterdi. Ancak yapılan yoğun itirazlar kararı değiştirmedi.

KARTAL'DA DEJAVU!

Beşiktaş yine aynı hastalığın kurbanı oldu. Bu sezon 6. kez öne geçtiği bir maçı kazanamadı.


ZİRVEYLE FARK 4 OLDU

Trabzonspor dün son anlarda beraberliği yakalasa da şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı ve lider Galatasaray ile fark 4'e çıktı.

