Galatasaray Rudiger için kolları sıvadı!

Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınından Fichajes, Sarı-Kırmızılı takımın Antonio Rudiger için Real Madrid'e teklif yaptığını duyurdu. Haberde Real Madrid'in tecrübeli stoperi takımda tutmak istediği belirtilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın ise bu transferi "vitrin hamlesi" olarak gördüğü ifade edildi. Alman stoperin kontratı sezon sonunda sona erecek.



ESTUDİANTES ŞAMPİYON OLDU

Cimbom'un eski kalecisi Fernando Muslera'nın takımı Estudiantes, Racing Club'ü penaltılarla 5-4 yenerek Arjantin Clausura şampiyonluğuna ulaştı. Muslera 2 penaltı kurtardı.