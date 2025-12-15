PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Rudiger için kolları sıvadı!

Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınından Fichajes, Sarı-Kırmızılı takımın Antonio Rudiger için Real Madrid’e teklif yaptığını duyurdu. Haberde Real Madrid’in tecrübeli stoperi takımda tutmak istediği belirtilirken, Sarı-Kırmızılılar’ın ise bu transferi “vitrin hamlesi” olarak gördüğü ifade edildi. Alman stoperin kontratı sezon sonunda sona erecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2025
Galatasaray Rudiger için kolları sıvadı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınından Fichajes, Sarı-Kırmızılı takımın Antonio Rudiger için Real Madrid'e teklif yaptığını duyurdu. Haberde Real Madrid'in tecrübeli stoperi takımda tutmak istediği belirtilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın ise bu transferi "vitrin hamlesi" olarak gördüğü ifade edildi. Alman stoperin kontratı sezon sonunda sona erecek.


ESTUDİANTES ŞAMPİYON OLDU

Cimbom'un eski kalecisi Fernando Muslera'nın takımı Estudiantes, Racing Club'ü penaltılarla 5-4 yenerek Arjantin Clausura şampiyonluğuna ulaştı. Muslera 2 penaltı kurtardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’lilerin Silivri’deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu’nun elini havada bıraktı
Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki kritik Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada
Borsa İstanbul
Mehmet Akif Ersoy’un tacizlerini Kenan Tekdağ’ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi
Emekli maaşına tarih farkı! Bu ay mı 2026’da mı başvurmak daha avantajlı?
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Türk Telekom
Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber’e konuştu
Akyazı’da unutulmayacak derbi! Trabzonspor - Beşiktaş : 3-3 | MAÇ SONUCU
Milyoner’de 500 bin TL’lik soruya ulaşmayı başardı! Aldığı riskle geceye adını yazdırdı
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr’nin sorusunu yanıtladı: Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu
Son dakika: Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon’u dolandırıp İstanbul’a kaçtı
Saygı Öztürk morardı! SÖZCÜ’nün Yeşil yalanı patladı... Cezaevi hükümlüsü arayıp dakikalarca işletmiş
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği Kütüphaneye narkotik baskın
PYD’den ’İmralı’ maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: Türkiye Suriye’de işgalcidir
AK Parti’den CHP’nin Cemevi provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel’e gayrı milli yanıtı: Siyasi bühtandır
Avustralya’daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
New York Times İstanbul adeta nişan alınmış durumda dedi tartışmalar tekrar alevlendi: Büyük İstanbul depremi yakın mı? Türk deprem bilimciler ne diyor?
MHP’den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda