Sörloth zirvesi: Atletico Madrid ile pazarlık gündemde

Fenerbahçeli yöneticiler ile Devin Özek’in Norveç’te Sörloth’un menajeri ile görüştüğü öğrenildi. Yıldız golcünün gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in kısa süre içinde La Liga takımlarından Atletico Madrid’le masaya oturmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi :13 Aralık 2025
Ara transfer dönemi Fenerbahçe'de oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre; Sarı-Lacivertli yöneticiler ile Futbol Direktörü Devin Özek, Norveç'te Alexander Sörloth'un menajeriyle bir araya geldi. Görüşmenin Brann maçından önce yapıldığı belirtilirken, toplantıda dikkat çeken ifadelerin gündeme geldiği aktarıldı. Norveçli yıldız golcünün menajerinin, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığını ve Türkiye'de ilk 11'de sahaya çıkmak istediğini yöneticilere açık bir şekilde ilettiği öğrenildi.

ALTERNATIF GOLCÜ DOVBYK!

Başkan Sadettin Saran'ın da uzun süredir Sörloth'u kadroya katmayı çok istediği biliniyor. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Atletico Madrid ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Değeri 25 milyon euro olan Sörloth'un İspanyol ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar kontratı var. Sörloth transferinde pürüz çıkarsa Kanarya'nın, İtalya Serie A takımlarından Roma'nın formasını giyen Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'e yöneleceği belirtildi.


İRFAN CAN İDDİASI

Fenerbahçe'de bu sezon geri plana düşen İrfan Can Eğribayat ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polonya ekibi Cracovia'nın, İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı iddia ediliyor.


GÖLE FİRE VERMEDİ

Tedesco, sarı kart cezalısı olduğu için Brann mücadelesinde saha kenarında yer alamamıştı. Yardımcı hoca Zeki Murat Göle F.Bahçe'nin başında son 3 maçta galip geldi... İşte o maçlar: Brann: 0-4 (D), Gençlerbirliği: 3-1 (D), Sivasspor: 4-0.

