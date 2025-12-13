SON DAKİKA
Özbek ateş püskürdü: TFF Galatasaray nefretiyle yönetiliyor! Hedef Hacıosmanoğlu

Özbek, “TFF’nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Taraftarımız bilmelidir ki TFF, G.Saray nefretiyle yönetilmektedir” dedi. “Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir federasyon başkanına yakışıyor mu? Köpek kim, çomaksız gezen kim?” ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına sert yanıt verdi. Özbek, "TFF'nin G.Saray nefreti ayyuka çıkmıştır. Taraftarımız bilmelidir ki TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz kavgaya girmek istemesek de onlar bunun tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız adaletsiz kararlarla, kuzu gibi dinlediler demekle gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun" dedi. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı, "Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir federasyon başkanına yakışıyor mu? Şunu açıklamak zorunda; Köpek kim, çomaksız gezen kim? Yine konuşmasının içinde bahsettiği kuzu, aslan kelimelerini de isim vererek netleştirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

BEN DE KOYUN MU DİYEYİM
ÖZBEK sözlerini şöyle sürdürdü: 'Sen benim karşımda öyle bir pozisyondasın ki, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin' diyor. Yüzde 100 tehdit içeren bir kelime. Konuşmasının içinde durmadan, 'Dursun Abi, Dursun Abi' diyorsun bana. Sonra mikrofonların karşısına geçince de, 'Bizi kuzu gibi dinlediler' diyorsun. Ben de sana, 'Beni koyun gibi dinledi' mi diyeceğim?" ifadelerini kullandı.


NE PROBLEMİMİZ OLABİLİR!

Dursun Özbek, "Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir? Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan birisi. Galatasaray'a son 3 senede yaptığı hizmeti kim inkar edebilir? Çok önemli bir sakatlık geçirdi. Giderek düzeliyor. Icardi sembol olmuş bir isim. Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor? Dört bir taraftan yaylım ateşine tutulduk. Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor" dedi.


KARARINI VER!

Dursun Özbek: "Federasyonu istifaya davet etmek bizim işimiz değil. Federasyon başkanı diyor ki, 'Yönetemediğimi anladığım zaman kendim giderim' Şimdi yapması gereken öz eleştirisini yapması. O koltukta oturmayı hak ediyor musun, etmiyor musun kararını ver."


BU ŞEKİLDE KONUŞAMAZSIN


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kelimeleri seçerek kullanıyorum ama bir yere kadar! Sen Galatasaray Başkanı ve Başkan Vekili'ne 'Beni kuzu gibi dinlediler' diyemezsin... Senin haddinde böyle bir şey yok... Ne zannediyorsun kendini? Geçmişte tehdit! Bugün tehdit! Biz neredeyiz ya? Sportif faaliyet içinde miyiz yoksa başka bir mecrada mıyız?" ifadelerini kullandı.

