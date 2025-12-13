Onuachu’dan Fırtına’ya kötü haber: Bordo-Mavililer sahaya onsuz çıkacak

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, ülkesinin 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı kesin kadroya dahil edildi. Nijeryalı golcü, pazartesi günü milli takım kampına katılmak üzere ülkesine gidecek. Bu nedenle deneyimli oyuncu, 22 Aralık'taki Gençlerbirliği deplasmanında ve 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı finalinde kesin olarak görev yapamayacak. Onuachu'nun Trabzonspor'a dönüş tarihi ise Nijerya'nın turnuvadaki performansına göre şekillenecek. Trabzonspor'da ayrıca Ouali de Fildişi ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.



31 yaşındaki golcü futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 15 maçta attığı 11 gol ile krallık yarışında zirvede yer alıyor.