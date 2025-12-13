Levent’in hedefi milli takım: Montella’nın radarına girdi

SON DAKİKA
25 yaşındaki sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon Fenerbahçe'de sergilediği performansla beğeni toplarken, milli takım kadrosunda yer almayı hedefliyor. Özellikle antrenmanlardaki özverili çalışmasıyla İtalyan hoca Domenico Tedesco'nun planındaki önemli isimlerden biri olan Levent'in, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yakın takibinde bulunduğu öne sürüldü. Son olarak Brann deplasmanında Talisca'ya asist yapan Levent, bu sezonki 10'uncu maçında asist sayısını 3'e çıkardı.

