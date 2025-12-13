SON DAKİKA
Fenerbahçe Beko’dan Monaco’da müthiş dönüş

EuroLeague’in 15. haftasında Monaco’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, 17 sayı geriye düştüğü maçta rakibini 92-86 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Talen Horton-Tucker 24 sayıyla yıldızlaştı.

Giriş Tarihi :13 Aralık 2025
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 15. haftasında Monaco'yu deplasmanda 92-86 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı başardı... EUROLEAGUE'IN 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk oldu. Salle Gaston Medecin'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 92-86 kazandı. Fenerbahçe Beko, maçın 3. çeyreğinde 17 sayı farkla gerideydi. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler mücadeleyi bu skordan çevirip kazanmayı başardı. Galibiyetin ardından Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki kazanma serisini 6 maça çıkardı. Fenerbahçe'de Talen Horton-Tucker, 24 sayı ile maçın skoreri oldu.

