Beşiktaş defansın sol tarafı için üç ismi gündemine aldı

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olması beklenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon başında Benfica'dan kiraladığı Çekyalı sol bek David Jurasek ile yollarını ayırması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın bu bölge için Boca Juniors forması giyen Lautaro Blanco, Young Boys'ta top koşturan Jaouen Hadjam ve Utrecht'in oyuncusu Souffian El Karouani'yi gündemine aldı. Beşiktaş'ın oyuncular ve kulüpleriyle görüşmelere başladığı ve devre arasında bu üç isimden birini kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın üç ismin transferine de sıcak baktığı ancak ilk tercihinin Blanco olduğu da gelen bilgiler arasında. Blanco ve Hadjam'ın kontratları 2028, Faslı El Karouani'nin sözleşmesi ise sezon sonunda bitecek.

Haber: Kartal Yiğit