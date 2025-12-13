SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş defansın sol tarafı için üç ismi gündemine aldı

Jurasek ile yollarını ayıracak olan Siyah-Beyazlılar, Boca Juniors’tan Lautaro Blanco, Young Boys’tan Hadjam ve Utrecht’ten El Karouani için oyuncular ve kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2025
Beşiktaş defansın sol tarafı için üç ismi gündemine aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olması beklenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon başında Benfica'dan kiraladığı Çekyalı sol bek David Jurasek ile yollarını ayırması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın bu bölge için Boca Juniors forması giyen Lautaro Blanco, Young Boys'ta top koşturan Jaouen Hadjam ve Utrecht'in oyuncusu Souffian El Karouani'yi gündemine aldı. Beşiktaş'ın oyuncular ve kulüpleriyle görüşmelere başladığı ve devre arasında bu üç isimden birini kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın üç ismin transferine de sıcak baktığı ancak ilk tercihinin Blanco olduğu da gelen bilgiler arasında. Blanco ve Hadjam'ın kontratları 2028, Faslı El Karouani'nin sözleşmesi ise sezon sonunda bitecek.

Haber: Kartal Yiğit

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: Kızı itti | Tuğyan’a tutuklama talebi | Kaçı rotası deşifre oldu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa’da vuruldu! Dışişleri’nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
Skandal iddialar zinciri: Üçlü ilişki ve uyuşturucu iddiası... ’İş ararken kendimi kirli ilişkilerin içinde buldum’
Başkan Erdoğan’dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: Uluslararası toplumun Filistin’e borcunu ödeme zamanı geldi
Sakarya’da komşu esnafın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
Ekosistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak’ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
MSB’den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti’ni kabul etti: Terörsüz Türkiye’de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray’ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı’da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam