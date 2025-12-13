aylan Bulut’a Bundesliga kancası

Beşıktaş'ın sezon başında Bundesliga 2 ekibi Schalke'den 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sağ bek rotasyonunda fazla şans tanımadığı 19 yaşındaki oyuncuyla Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın ilgilendiği öğrenildi. Alman ekibinin devre arasında Taylan'ın transferi için Beşiktaş ile girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon 4 maçta şans bulan genç sağ bek söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.

Taylan'ın devre arasında kiralanma ihtimalinin yüksek olduğu da ifade ediliyor.