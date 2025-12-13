Aslan Fransız orta saha Matteo Guendouzi’yi listeye aldı

G.saray'ın, Lazio'da forma giyen Fransız orta saha Matteo Guendouzi'yi transfer listesine aldığı ileri sürüldü. 26 yaşındaki oyuncu için temasların başladığı aktarıldı. Guendouzi'nin adı Galatasaray camiası için yabancı değil. Guendouzi, Marsilya formasıyla Avrupa Ligi'nde Cimbom'a karşı oynadığı maçta yoğun şekilde ıslıklanmıştı. Benzer bir tepki, Lazio ile yapılan hazırlık karşılaşmasında da yaşanmıştı. Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Fransız orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Guendouzi, bu sezon 13 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Fas kökenli yıldız oyuncu, 14 kez de Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı. 2 kez fileleri sarsmayı başardı. Lazio, yıldız oyuncuyu geçen yıl Marsilya'dan 13 milyon Euro'ya transfer etmişti.

